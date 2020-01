Brie Larson non conosce il futuro di Captain Marvel

Il successo di critica e pubblico Captain Marvel ha fatto sperare in un secondo capitolo, ma finora non ci sono ancora notizie a riguardo.

Brie Larson in Captain Marvel – foto jalantikus.com

In molti hanno subodorato la realizzazione di un Captain Marvel 2 in tempi brevi, anche se la pellicola non è stata annunciata tra i progetti della Fase 4 del MCU allo scorso Comic-Con.

In quell’occasione, però, Kevin Feige anticipò che il film sarebbe arrivato, lasciando intendere l’intenzione di cavalcare l’onda del successo nella Fase 5 del Marvel Cinematic Universe.

A spegnere ogni entusiasmo è stata l’attrice protagonista Brie Larson, la quale sembra non sapere nulla riguardo il futuro del suo Captain Marvel.

L’interprete di Carol Danvers ha confessato a Variety di non avere idea di quando e se arriverà il prossimo capitolo e di non conoscere le intenzioni della major sul Marvel Cinematic Universe.

“Non so davvero a cosa lavorerò, il che è molto eccitante – ha risposto l’attrice – Non so nemmeno quale sarà la mia vita! E la maggior parte di quest’anno, sapete, ho dovuto affrontare il tour stampa Ma poi nell’ultima metà dell’anno, mi sono concentrata molto di più sul fare quello che voglio fare al di là del mio lavoro.

“Mi sento come se questo fosse stato un periodo di incubazione – ha continuato – Incubazione perché sto sviluppando dei progetti sto anche lavorando su me stessa dicendo: ‘OK, compirò trent’anni’. Ho lavorato molto e adesso voglio capire cosa c’è di nuovo per me. Capire in che modo voglio crescere”.