Summerland è una serie televisiva statunitense ideata da Lori Loughlin e Stephen Tolkin trasmessa in Italia da agosto a settembre 2005.

Cast Summerland- foto mafab.hu

Lo show in 2 stagioni portava sul piccolo schermo la storia di Ava Gregory, una giovane fashion designer che si prende cura dei tre nipoti dopo la morte della sorella e del cognato.

Ad aiutare Ava ad affrontare la sua nuova vita ci sono l’ex fidanzato Johnny, la migliore amica e socia Susannah e il surfista e coinquilino Jay.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie? Scopriamolo insieme nella nostra carrellata di foto di attori Summerland: ieri e oggi!

Lori Loughlin

Lori Loughlin- foto hotlifestylenews.com

Lori Loughlin è Ava Gregory, la protagonista della serie. È una donna di trent’anni che si ritrova a dover prendersi cura dei figli della sorella: Bradin, Nikki e Derek.

I tre ragazzi, dopo la scomparsa dei genitori, la raggiungono dal Kansas a Playa Linda (California) e la mettono di fronte alle difficoltà del suo nuovo ruolo di mamma, dai problemi di Bradin al comportamento di Nikki fino alle domande di Derrick.

Per fortuna Ava trova aiuto e sostegno dai suoi amici: l’ex fidanzato Johnny, la sua migliore amica Susanna e il surfista Jay.

Dopo Summerland, l’attrice ha lavorato in altri progetti televisivi come Missing, Ghost Whisperer – Presenze, Jake in Progress, In Case of Emergency, 90210, Un soldato, un amore, Psych, Non toccate mia figlia, Major Crimes, Garage Sale Mystery, When Calls the Heart, Addicts Anonymous, Vicini del terzo tipo, Quando chiama il cuore, Polo Nord: Il potere magico del Natale, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Blue Bloods , Una strana storia di Natale, Le amiche di mamma e Homegrown Christmas.

Al cinema la ritroviamo in vari film, tra i quali ricordiamo Moondance Alexander, Daddy Sitter e Creawlspace.

Jesse McCartney

Jesse McCartney- foto eightieskids.com

Jesse McCartney è Bradin Westerly, fratello di Nikki e Derrick e nipote di Ava. Lui e i suoi fratelli si trasferiscono dalla zia dopo la scomparsa dei genitori durante un’inondazione.

Bradin si mette nei guai: beve molto, picchia il coinquilino Jay, prende a pugni Tanner che tormenta la sua insegnante di surf Erika e finisce in manette per aver rubato un jet-ski.

L’attore, dopo la serie, è apparso in altri show televisivi: Zack e Cody al Grand Hotel, Hannah Montana, Law & Order – Unità vittime speciali, Greek – La confraternita, CSI – Scena del crimine, Ben and Kate, Army Wives – Conflitti del cuore, Young & Hungry – Cuori in cucina, Expecting Amish, Fear the Walking Dead e Major Crimes.

Lo ritroviamo al cinema con film come Keith, Beware the Gonzo, Chernobyl Diaries – La mutazione, Campus Life e 88.

Non solo televisione e cinema. Jesse McCartney è anche un cantante (es. Right Where You Want Me, Departure e In Technicolor) e doppiatore (es. Alvin Superstar, Trilli e altri).

Kay Panabaker

Kay Panabaker- foto pinterest.com

Kay Panabaker è Nikki Westerly, la sorella di Bradin e Derrik e nipote di Ava. La ragazzina prova in tutti i modi a sostituire la madre subito dopo la loro morte, rendendo le cose difficili alla zia.

Nel corso della serie Nikki vive una storia d’amore con Cameron, diventando una giovane donna.

Dopo la serie, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con Mom at Sixteen, Medium, Tyco il terribile, Scrittrice per caso, CSI – Scena del crimine, The Winner, Due uomini e mezzo, Zack e Cody al Grand Hotel, Custody – Una scelta difficile, Weeds, Boston Legal, Ghost Whisperer – Presenze, Grey’s Anatomy, Mental, Brothers & Sisters – Segreti di famiglia, Ogni casa ha i suoi segreti, No Ordinary Family, Law & Order: Special Victims Unit e Cyberbully – Pettegolezzi online.

Per quanto riguarda il cinema, invece, è apparsa in Moondance Alexander, Nancy Drew, Il principe e il povero, Fame – Saranno famosi, The Lake Effect e Little Birds.

Nick Benson

Nick Benson- foto tvserial.it

Nick Benson è Derrick Westerly, il fratello più piccolo di Bradin e Nikki e nipote di Ava. Il piccolo non riesce a superare la scomparsa dei genitori e continua a fare domande sulla loro morte.

Derrick si lega subito alla zia Ava e, grazie a lei, riesce a superare la morte dei suoi genitori e a vivere i problemi della sua età.

Dopo Summerland, il giovane Nick Benson ha preso parte a Swingtown, True Jackson, VP e Mad Men.

Shawn Christian

Shawn Christian- foto hotlifestylenews.com

Shawn Christian è Johnny Durant, ex fidanzato di Ava che vive con lei e i suoi nipoti. L’uomo diventa quasi una figura paterna per i ragazzi.

Johnny è ancora innamorato della sua ex e riuscirà a conquistarla di nuovo. Inoltre riuscirà a far avverare il suo sogno di aprire un ristorante.

Dopo la serie televisiva, l’attore ha continuato a lavorare in televisione con Murder in the Hamptons, Boston Legal, Runaway – In fuga, Will & Grace, CSI: Miami, Las Vegas, Ghost Whisperer, Shark, Il tempo della nostra vita, Venice the Series e Addicts Anonymous.

Ritroviamo l’attore anche in alcuni film per il cinema, tra i quali ricordiamo Shopgirl, Piacere Dave e Un amore alle corde.

Merrin Dungey

Merrin Dungey- foto eonline.com

Merrin Dungey è Susannah Rexford, la migliore amica e socia di Ava. La ragazza sarà un sostegno importante per la protagonista dal punto di vista sia lavorativo che privato.

Dopo Summerland, l’attrice ha lavorato in tantissimi altri progetti per la televisione come Beyond, Boston Legal, Grey’s Anatomy, Masterwork, Surviving Suburbia, Better Off Ted – Scientificamente pazzi, Castle, The Closer, Hung – Ragazzo squillo, Outlaw, Hollywood Heights – Vita da popstar, Revenge, 90210, Ricomincio… dai miei, Tradimenti, Episodes, Tre mogli per un papà, Shameless, Rizzoli & Isles, CSI – Scena del crimine, Backstrom, Once Upon a Time, Chasing Life, Brooklyn Nine-Nine, Conviction, You’re the Worst, Big Little Lies – Piccole grandi bugie, The Resident e Grace and Frankie.

Ritroviamo l’attrice sul grande schermo con film come Odessa or Bust, Scream at the Sound of the Beep, L!fe Happens, Il fidanzato di mia sorella, CHiPs e Greenland.

Ryan Kwanten

Ryan Kwanten- foto au.askmen.com

Ryan Kwanten è Jay Robertson, il coinquilino di Ava e i nipoti e il ragazzo di Erika (fino alla fine della prima stagione). È nato in Australia, ma vive a Playa Linda.

Jay è l’eterno Peter Pan a cui interessa soltanto divertirsi con le ragazze, fare surf e trovare l’onda perfetta. Dopo la storia con Erika, infatti, esce con diverse ragazze.

Dopo Summerland, l’attore è apparso ancora in televisione con True Blood, Law & Order – Unità vittime speciali, New Girl, Edge, The Oath e Sacred Lies.

L’attore si è dedicato molto al cinema con progetti come Flicka – Uno spirito libero, Dead Silence, Don’t Fade Away, Red Hill, Griff the Invisible, L’errore perfetto, Knights of Badassdom, Venom: Truth in Journalsim, Volo 7500, Rio, eu te amo, I vichinghi, Reach Me – La strada del successo, Il caso Freddy Heineken, I combattenti – Blunt Force Trauma, Mozart, un cane per due, Hurricane – Allerta uragano, Supercon e Kill Chain.

Taylor Cole

Taylor Cole- foto tvseria.it

Taylor Cole è Erika Spalding, la ragazza di Jay e insegnante di surf. La ragazza diventa l’interesse amoroso di Bradin, creando un triangolo amoroso.

Brandin si innamora di Erika e perde il lume della ragione, arrivando al addirittura ad affrontare fisicamente Jay.

L’attrice, dopo Summerland, è apparsa in molti altri progetti per la televisione: Numb3rs, CSI: Scena del crimine, Supernatural, CSI: Miami, Finish line – Velocità mortale, Do Not Disturb, Heroes: The Recruit, Cold Case – Delitti irrisolti, Heroes, Melrose Place, Secret Girlfriend, NCIS – Unità anticrimine, Enturage, The Event, CSI: Miami, Ricetta d’amore, Un principe per l’estate, The Originals, La scelta di Jessica, The Art of Us, Christmas Festival of Ice, Salvation, Un weekend sulla neve, Falling for You e One Winter Proposal.

Ritroviamo Taylor Cole anche al cinema con That Guy – Corto, All You’ve Got – Unite per la vittoria, Movin G, Loaded, Scherzo Letale, Un americano in Cina, 12 Round, Il mondo dei replicanti, Il bosco dell’orrore, The Green Hornet, Sotto accusa – Bad Blood, Swap, Fiducia tradita e 1st Born.

Zac Efron

Zac Efron- foto thetalko.com

Zac Efron è Cameron Bale, il migliore amico della giovane Nikki Westerly che diventerà il suo ragazzo in seguito.

Nella seconda stagione Cameron confessa a Nikki di essere maltrattato dal padre (alcolizzato), ma le chiede la segretezza. La ragazza, però, lo confida ad Ava che decide di parlare con il genitore.

Dopo Summerland , l’attore ha continuato a lavorare in televisione con NCIS – Unità anticrimine, Zack e Cody al Grand Hotel, Heist, Entourage, Running Wild With Bear Grylls e Zac Efron: con i piedi per terra.

Si è dedicato molto al cinema recitando in High School Musical, High School Musical 2, Hairspray – Grasso è bello, Me and Orson Welles, High School Musical 3: Senior Year, 17 Again – Ritorno al liceo, Segui il tuo cuore, Capodanno a New York, Ho cercato il tuo nome, The Paperboy, Liberal Arts, A qualsiasi prezzo, Parkland, Quel momento imbarazzante, Cattivi vicini, We Are Your Friends, Nonno scatenato, Cattivi vicini 2, Mike & Dave – Un matrimonio da sballo, The Disaster Artist, Baywatch, The Greatest Showman, Beach Bum – Una vita in fumo e Ted Bundy – Fascino criminale.