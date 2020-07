Zoey 101 è una serie televisiva americana girata all’Università Pepperdine di Malibù e andata in onda in Italia dal 2006 al 2008 prima su Nickelodeon e dopo su Italia 1.

Cast Zoey 101- foto seriepix.net

La situation comedy è incentrata su Zoey Brooks, una delle prime ragazze a varcare i cancelli della prestigiosa Pacific Coast Academy (fino ad allora esclusivamente maschile).

La serie ci ha tenuto compagnia per ben 4 stagioni, terminando una serie di colpi di scena, primo tra tutti il coronamento del sogno d’amore di Zoey.

Ma come saranno diventati i protagonisti della serie televisiva? Scopriamolo insieme attraverso la nostra carrellata di foto di attori Zoey 101: ieri e oggi!

Jamie Lynn Spears

Jamie Lynn Spears- foto movieswn.com

Jamie Lynn Spears è Zoey Brooks, la protagonista della serie televisiva. È una ragazza carismatica, intelligente e popolare che eccelle in qualsiasi attività.

Zoey arriva alla prestigiosa Pacific Coast Academy insieme a suo fratello Dustin e fa amicizia con Chase e le sue compagne di stanza Dana e Nicole con i quali vivrà moltissime avventure.

Dopo lo show, la sorella di Britney Spears ha continuato a lavorare in televisione con Miss Guided e Il colore delle magnolie e al cinema con Crossroads – Le strade della vita e La storia dei tre orsi.

L’attrice si è dedicata anche alla musica, lavorando all’EP The Journey e ai singoli How Could I Want More, Sleepover e Roots.

Paul Butcher

Paul Butcher- foto cloudygirls.com

Paul Butcher è Dustin Brooks, fratello minore di Zoey e allievo della Pacific Coast Academy. È più piccolo della protagonista, ma frequenta un corso avanzato in quanto bambino prodigio.

Il piccolo Dustin è maturo, ma il suo coraggio innato lo porta a cacciarsi spesso nei guai e a chiedere aiuto alla sorella.

Dopo la serie, il giovane attore ha continuato a lavorare nel mondo dello spettacolo. Tra i suoi lavori ricordiamo Criminal Minds, The Legacy, MyMusic, Mom and Dad Undergrads, Destiny 7 e Comedy Bang! Bang!.

Sean Flynn-Amir

Sean Flynn-Amir- foto todateen.uol.com.br

Sean Flynn-Amir è Chase Bartholomew Matthews, un allievo dell’accademia e il migliore amico di Zoey e Michael. È innamorato di Zoey, ma non riesce a esprimere i propri sentimenti.

Chase è un ragazzo timido e goffo, ma vanta un grande personalità e senso dell’humor che affascinano le ragazze. Alla fine conquisterà il cuore della protagonista.

L’attore, dopo la serie tv, è apparso in vari show: Return of the Killer Shrews, Hatfields and McCoys: Bad Blood, The Last of Robin Hood, Devious Maids – Panni sporchi a Beverly Hills e Wuthering High.

Non solo televisione. Sean Flynn-Amir si è dedicato anche alla musica pubblicando un EP intitolato Songs I Wrote.

Kristin Herrera

Kristin Herrera- foto visionviral.com

Kristin Herrera è Dana Cruz, una delle compagne di stanza di Zoey. È una ragazza dal carattere impulsivo che incute timore.

Dana appare soltanto nella prima stagione perché lascia l’accademia per partecipare a uno scambio culturale in Francia.

Dopo la serie televisiva, però, possiamo ritrovare l’attrice soltanto in qualche serie tv come Senza traccia e All That.

Alexa Nikolas

Alexa Nikolas- foto taringa.net

Alexa Nikolas è Nicole Bristow, la compagna di stanza e migliore amica di Zoey. È una ragazza frivola e infantile che ama lo shopping e i ragazzi.

Nicole è brava a scuola, ma viene distratta spesso e volentieri dai ragazzi. Per questo i genitori decidono di mandarla in un collegio femminile ed esce di scena durante la seconda stagione.

Dopo la serie, l’attrice si è dedicata alla televisione: Cold Case – Delitti irrisolti, Zack e Cody al Grand Hotel, CSI: Miami, Ghost Whisperer – Presenze, Supernatural, Heroes, Drop Dead Diva, Campi insanguinati, Avvocati a New York, Criminal Minds, Lie to Me, The Walking Dead e Mad Men.

Al cinema la ritroviamo in pellicole come Red State di Kevin Smith e Detention of the Dead di Alex Craig Mann.

Christopher Massey

Christopher Massey- foto tvserial.it

Christopher Massey è Michael Barret, il compagno di stanza e migliore amico di Chase e Logan. È un ragazzino eccentrico e pauroso, ma eccelle nello sport e nel canto.

Michael fa da paciere tra ragazzi e ragazze e prova a spingere continuamente Chase a dichiararsi a Zoey (senza successo). Nel corso della serie si fidanza prima con Vanessa e poi con Lisa.

L’attore, dopo lo show, è apparso in televisione con Tutto odiano Chris e al cinema con Maze Runner – Il labirinto.

Christopher Massey è anche un cantautore e nel suo canale YouTube ha pubblicato brani registrati con il fratello Kyle e l’amico Mario.

Erin Sanders

Erin Sanders- foto buenamente.com

Erin Sanders è Quinn Pensky, la compagna di stanza di Zoey che arriva dopo la partenza di Nicole. È una scienziata in erba, ma è un po’ troppo precisa e lunatica.

Puntata dopo puntata Quinn smussa alcuni lati del suo carattere e riesce a tenere a bada le sue stranezze. Si fidanza prima con Mark Del Figgalo e dopo con Logan Reese.

Dolo la situation comedy, l’attrice è apparsa in televisione con Febbre d’amore, Weeds, Mad Men, Castle, Big Time Rush, The Mentalist, CSI: Miami, Sketchy, The Fresh Beat Band, Coppia di re, Melissa & Joey e Amicizie pericolose. Al cinema, invece, la ritroviamo in Model Minority.

Matthew Underwood

Matthew Underwood- foto formulatv.com

Matthew Underwood è Logan Reese, il compagno di stanza di Chase e Michael. È un ragazzino viziato, presuntuoso e vanitoso.

Logan entra spesso in competizione e litiga con i suoi amici, ma sa essere un’ottima spalla per Chase e Michael.

Non ama molto studiare, ma possiede alcuni talenti unici come la dimestichezza con la chimica e la recitazione. È molto popolare, ma alla fine si innamora di Quinn.

Dopo lo show, purtroppo, possiamo ritrovare l’attore soltanto in Reality Horror Night e Sam & Cat anche a causa del suo arresto per possesso di marijuana.

Victoria Justice

Victoria Justice- foto tvserial.it

Victoria Justice è Lola Martinez, la compagna di stanza di Zoey che prende il posto di Dana. È una ragazza molto carina e popolare che sogna di diventare un’attrice.

Durante la terza stagione si interessa a Chase, ma si fa da parte quando capisce che il ragazzo è innamorato di Zoey. Alla fine della serie si fidanza con Vince Blake.

L’attrice, dopo la serie televisiva, ha lavorato in televisione con Spectacular!, True Jackson, The Troop, iCarly, Il ragazzo che gridava al lupo… Mannaro, Victorious, 7 Secrets with Victoria Justice, iParty con Victorious, Big Time Rush, Being Victoria Justice, Eye Candy, Undateable, Come sopravvivere alla vita dopo la laurea, The Rocky Horror Picture Show: Let’s Do the Time Warp Again, Papà a tempo pieno e American Housewife.

Al cinema appare in The Kings of Appletown, The First Time, Fun Size, Va a finire che ti amo, Le Reiette e Bigger. Si è dedicata anche alla musica pop e rhythm and blues.

Austin Butler

Austin Butler- foto seventeen.com

Austin Butler è James Garrett, il compagno di stanza di Michael e Logan dopo la partenza di Chase. È un ragazzo gentile e carino che attira l’attenzione di tutti.

James conquista il cuore di Zoey e i due hanno una relazione durante l’ultima stagione, ma si lasciano quando la protagonista capisce di essere innamorata di Chase.

Dopo la serie, l’attore ha continuato a lavorare in televisione con Jimmy fuori di testa, Ruby & The Rockits, Zeke e Luther, Life Unexpected, I maghi di Waverly, Jonas L.A., CSI: Miami, The Defenders, CSI: NY, Sharpay’s Fabulous Adventure, Switched at Birth – Al posto tuo, The Bling Ring, Are You There, Chelsea?, The Carrie Diaries, Arrow e The Shannara Chronicles.

Lo ritroviamo al cinema in Alieni in soffitta, My Uncle Rafael, Life Life in Space Space, The Intruders, Yoga Hosers – Guerriere per sbaglio, I morti non muoiono e Once Upon a Time in… Hollywood.