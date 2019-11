Black Adam: Dwayne Johnson annuncia la data d’uscita del cinecomic

Attesa finita per Black Adam. Il cinecomic DC con protagonista Dwayne “The Rock” Johnson arriverà nei cinema americani il 22 dicembre 2021.

The Rock ha svelato la data d’uscita del cinecomic diretto da Jaume Collet-Serra e collegato a Shazam! con un lungo post social.

L’attore ha spiegato su Instagram il motivo del suo entusiasmo per il personaggio di Black Adam: “L’uomo in nero. Come tanti bambini ormai cresciuti, ho desiderato a lungo diventare un supereroe. Avere super poteri fantastici, lottare per ciò che è giusto e proteggere sempre le persone. Tutto è cambiato per me quando avevo dieci anni, quando venni introdotto per la prima volta al più grande supereroe di sempre, Superman. Da bambino, Superman era l’eroe che volevo diventare. Pochi anni dopo la mia fantasia, capii che non potevo essere Superman, perché lui era il solo grande eroe. Ero troppo ribelle. Troppo sconclusionato. Troppe in conflitto con le tante convenzioni e le autorità. Nonostante i miei problemi, ero comunque un bravo ragazzo con un grande cuore – solo facevo le cose a modo mio. Adesso, ormai uomo, con lo stesso DNA che avevo da bambino, posso finalmente annunciarvi che i miei sogni da supereroe si sono finalmente avverati. Sono onorato di unirmi all’iconico universo cinematografico DC con il grande piacere di vestire i panni di Black Adam”.

“Black Adam è benedetto dalla magia e ha poteri di uguale portata a quelli di Superman, con la sola differenza che non segue gli stessi precetti morali e non sta in riga – ha aggiunto la star – È un supereroe ribelle, unico nel suo genere, che fa sempre ciò che è giusto per le persone ma lo fa a modo suo. Verità e giustizia: la strada di Black Adam. Questo ruolo è diverso da qualunque altro abbia mai avuto il piacere di interpretare e sono grato fino alle ossa per avere questa opportunità”.

Myriam