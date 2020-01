Black Adam vedrà l’ingresso di una nuova supereroina

Black Adam è il prossimo cinecomic DC che segnerà il debutto di Dwayne ‘The Rock’ Johnson nei panni di un supereroe. Ma sembra che il divo lotterà al fianco di un’altra supereroina DC. Chi?

Dwayne Johnson Black Adam- foto larutadelsorigens.cat

Theo-Adam o Teth Adam, alias Black Adam, è un personaggio dei fumetti DC Comics. È un guerriero egiziano potenziato dal Mago Shazam che ha saputo conquistare un ruolo di prim’ordine in Shazam!.

Il personaggio di Dwayne Johnson era un guerriero abile anche prima che le sue capacità e i suoi sensi fossero acuiti dal potere del Mago Shazam.

Qualche mese fa è arrivato l’annuncio dell’uscita della pellicola nei cinema americani da parte di The Rock: 22 dicembre 2021. Soltanto ora, però, abbiamo modo di approfondire qualcosa in più.

Stando a quanto riportato dall’insider Charles Murphy, infatti, la produzione starebbe cercando una giovane interprete per Hawkgirl, la fondatrice della Justice Society of America e compagna di Hawkman.

Hawkgirl è stata creata da Gardner Fox e Dennis Neville e ha fatto il suo debutto su Flash Comics #1 nel 1940 con ali, forza soprannaturale, vista acuta, capacità rigenerante e riflessi straordinari.

Nella sua versione moderna di James Robinson, David S. Goyer e Scott Benefiel, però, Kendra Saunders è diventata famosa con il volto di Ciara Renée nel doppio cross-over Legends of Yesterday e Legends of Today e Legends of Tomorrow.

Tornando al progetto con The Rock, però, questo significa che potremmo vedere Black Adam interagire con Hawkman, Atom Smasher, Stargirl, Doctor Fate e Isis.

Inoltre, se il film del regista Jaumet Collet-Serra dovesse rivelarsi in successo, non sarà così improbabile che Warner Bros. metta in cantiere un sequel e un crossover con Shazam!.