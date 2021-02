Bones & All: Luca Guadagnino e Timothée Chalamet tornano a lavorare insieme

Luca Guadagnino e Timothée Chalamet rinnovano il loro sodalizio artistico lavorando di nuovo insieme per il film Bones & All.

Luca Guadagnino e Timothée Chalamet- foto uk.chili.com

Dopo Chiamami col tuo nome, il regista Luca Guadagnino e l’attore Timothée Chalamet dovrebbero tornare a lavorare insieme per fare di Bones & All un film di successo.

Stando quanto rivelato da Deadline, infatti, l’attore della pellicola candidata all’Oscar nel 2018 sarebbe in trattative per il film insieme all’attrice Taylor Russell.

Non si sa molto del nuovo progetto diretto da Luca Guadagnino, fatta eccezione che Chalamet e Russell dovrebbe interpretare i protagonisti del film.

Per quanto riguarda la sceneggiatura della storia d’amore-horror, invece, sappiamo che porta la firma di Dave Kajganich, l’ideatore dello script di Suspiria.

Non ci sono notizie neanche riguardo la data di uscita di Bones & All, soprattutto per via dell’incertezza dovuta all’emergenza sanitaria.

L’unica certezza è che Bones & All riunirà finalmente il regista italiano e l’attore statunitense al di fuori un dell’adattamento cinematografico del romanzo di André Aciman.

Intanto potremmo vedere all’opera Timothée Chalamet in The French Dispatch di Wes Anderson e Dune di Denis Villeneuve e Luca Guadagnino con altri progetti, tra i quali c’è il remake di Scarface.

Non ci resta che attendere nuove news riguardanti il progetto e sperare di vedere presto i frutti del sodalizio artistico Guadagnino- Chalamet.