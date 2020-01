Universal rimuove Cats dai film in lizza per gli Oscar 2020

Cats ha ricevuto una pioggia di critiche dalla proiezione in anteprima e la Universal ha deciso di rimuovere l’adattamento cinematografico del musical di Andrew Lloyd Webber dalla pagina For Your Consideration.

Cats- foto glonaabot.it

La nuova versione di Cats è stata rimossa dalle proposte Universal destinate a concorrere alla Notte degli Oscar 2020 a causa dell’accoglienza negativa da parte di pubblico e critica.

A nulla è servito il cast d’eccezione con Taylor Swift, Jennifer Hudson, Laurie Davidson, Judi Dench,Idris Elba, James Corden, Ian McKellen, Rebel Wilson, Mette Towley e i ballerini Steven McRae e Francesca Hayward.

Dalle interpretazioni alla necessità di lavorare sul lato degli effetti speciali, infatti, Cats non ha convinto né il pubblico né la critica.

Cats non sarà tra i film papabili agli Oscar 2020, ma ha ricevuto una candidatura nella categoria Miglior canzone originale ai Golden Globe e al riconoscimento del lavoro sonoro ai Golden Reel Award.

Sembra così che la Universal abbia deciso di non puntare troppo su un progetto che prometteva di essere un fiore all’occhiello fino a qualche tempo fa.

Con il suo incasso di circa 15 milioni di dollari a fronte di ben 95 milioni di dollari di budget, quindi, Cats segna un flop in casa Universal.