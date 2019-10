Thor: Love and Thunder: Natalie Portman sarà un “nuovo” Dio del Tuono

L’attrice Natalie Portman torna nei panni di un “nuovo” Dio del Tuono in Thor: Love and Thunder diretto da Taika Waititi.

Al Comic-Con di San Diego, i Marvel Studios hanno annunciato il ritorno di Natalie Portman nel Marvel Cinematic Univers nel quarto film della saga Thor: Love and Thunder.

Si tratta di un gradito ritorno, considerando che la protagonista de Il cigno nero aveva interpretato Jane Foster in Thor e Thor: The Dark World.

Nella nuova pellicola il personaggio di Jane viene considerato meritevole di impugnare il martello Mjolnir, diventando così il nuovo Dio del Tuono.

Soltanto ora, però, l’attrice è tornata a parlare del suo coinvolgimento del progetto a Entertainment Tonight.

Innanzitutto ha chiarito i motivi della sua assenza nel precedente capitolo: “Ovviamente non avevo una parte in Thor: Ragnarok, dato che il film non è ambientato principalmente sulla Terra, mentre il mio personaggio proviene dalla Terra”.

“Sono venuti da me con quest’idea e mi hanno detto: ‘C’è una storia dei fumetti dove Jane diventa Lady Thor’ – ha aggiunto l’attrice – Ho pensato subito: ‘Questa è una cosa davvero interessante!’. Adoro Tessa Thompson e Chris Hemsworth, e sarà fantastico lavorare nuovamente con loro. Non vedo l’ora di poter brandire il martello!”.

La notizia ha solleticato la curiosità dei fan e ha dato il via al countdown per Thor: Love and Thunder, la cui uscita è stata fissata al 5 Novembre 2021.

Myriam