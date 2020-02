Fast & Furious 10 avrà un finale in due parti?

Cresce l’ attesa per Fast & Furious 9, ma non manca chi guarda già a Fast & Furious 10: la saga Fast & Furious potrebbe finire con un capitolo diviso in due parti.

Vin Diesel Fast & Furious – foto geektyrant.com

Il nono capitolo della saga non è ancora arrivato al cinema, ma sembra che l’attenzione si sia spostata già su Fast & Furious 10.

Più in particolare sembra proprio che la saga automobilistica avrà un finale in due parti, proprio come successo per Harry Potter, Twlight e Hunger Games.

A lanciare la notizia è stato proprio Vin Diesel durante una recente intervista con Total Film: “Ho cominciato a pianificare Fast 10 prima che iniziassimo a girare Fast 9, più o meno. Questo universo è talmente solido e così ricco di talento e di storia che, in un certo senso, è totalmente fattibile avere degli spin-off e penso sia qualcosa di inevitabile. Universal se lo merita dato quanto ha investito in questa piccola saga. E per i fan, anche se Fast 10 parte uno e due saranno la conclusione, sarebbe bello che questo mondo possa proseguire per le generazioni a venire”.

In attesa di conoscere la verità su Fast & Furious 10, quindi, i fan dovranno “accontentarsi” del nono capitolo firmato da Justin Lin in arrivo il 21 maggio 2020.