Universal Pictures firmerà i prossimi quattro film Lego?

La Warner Bros. avrebbe lasciato decadere i diritti sui prossimi progetti ispirati al mondo Lego, dando il lasciapassare alla Universal Pictures.

The Lego Movie- foto themoviedb.org

I prossimi film ambientati nell’Universo dei famosi mattoncini (quattro in tutto) potrebbero portare la firma Universal Pictures.

Stando a quanto riportato da Variety, infatti, i quattro lungometraggi ambientati nel mondo dei Lego sanciranno il passaggio di testimone tra le due major.

La scelta della Warner Bros. potrebbe essere legata ai flop commerciali di Lego Ninjago – Il film e The Lego Movie 2 – Il film in relazione al successo di The Lego Movie di Phil Lord e Chris Miller del 2014 e lo spin-off Lego Batman – Il film di Chris McKay del 2017.

Questo significa che la Universal sarà libera di usare i marchi Lego e tutti i progetti che ruotano intorno al franchise, esattamente come successo per la serie spin-off animata ispirata a Jurassic World.

In ogni caso, però, Dan Lin con la sua società Rideback resterà coinvolto nelle vesti di produttore dei progetti cinematografici, nonostante l’accordo sottoscritto con la Warner Bros..

Al momento non sono stati divulgati info e dettagli e la notizia non è stata commentata da nessuno dei due Studios.