Jill Soloway dirigerà un film sull’astronauta Sally Ride

Jill Soloway svilupperà e dirigerà il film biografico su Sally Ride, la prima astronauta americana a viaggiare nello spazio.

La creatrice di Transparent porterà sul grande schermo la storia della prima astronauta americana ad andare nello spazio nel 1983, all’età di 32 anni. Sally Ride è rimasta la più giovane astronauta di sempre!

Ride sarà prodotto per Lionsgate e potrà vantare una sceneggiatura firmata da Cassie Pappas e basata su un soggetto originale di Krystin Ver Linden.

Jill Soloway e Andrea Sperling produrranno tramite la Topple, in collaborazione con Kristin Burr della Burr! Produzioni e Meredith Wieck e Aaron Edmonds per Lionsgate.

Il presidente di Lionsgate Motion Picture Group, Nathan Kahane, ha dichiarato: “Sally Ride è un’eroina americana e un’icona la cui vita e carriera era, ed è tuttora, affascinante senza tempo e fonte di ispirazione. Nelle mani di Jill Soloway e del nostro incredibile team di produttori, pensiamo di avere i giusti storyteller per onorare e raccontare in modo giusto l’incredibile storia di Sally”.

Al momento non sono stati diffusi dettagli riguardanti il cast e la data di uscita, ma probabilmente non dovremo aspettare troppo per avere altre informazioni su Ride.

Myriam