Matrix 4: Yahya Abdul-Mateen II entra nel cast

Finalmente Matrix 4 prende forma e Yahya Abdul-Mateen II lavorerà al fianco di Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss.

L’attore ha raggiunto la popolarità grazie al suo ruolo di Black Manta in Aquaman e di Lupita Nyong’o in Us e ora si appresta a scrivere un’altra pagina della saga di Matrix.

Secondo quanto riportato da Variety, infatti, la regista Lana Wachowski avrebbe scelto Yahya Abdul-Mateen II tra una rosa di candidati per affidagli un ruolo accanto a Keanu Reeves e Carrie-Ann Moss.

Al momento non è stato svelato il ruolo chiave affidato all’attore, ma c’è chi è pronto a scommettere che si tratti di una versione giovane di Morpheus, il personaggio interpretato da Lawrence Fishburne.

La regista, quindi, è pronta a creare questo nuovo capitolo di Matrix con la collaborazione di Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures.

A tal proposito Toby Emmerich, presidente della major, ha dichiarato: “Non potremmo essere più entusiasti di rientrare in Matrix con Lana. È una vera visionaria – una regista creativa, singolare e originale – e siamo entusiasti che sia lei a scrivere, dirigere e produrre questo nuovo capitolo dell’universo di Matrix”.

Tutto quello che si sa su Matrix 4 è che le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2020 per fare arrivare la pellicola nelle sale nel 2021.

Myriam