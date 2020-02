Nightmare Alley: Guillermo del Toro da il via alle riprese

Guillermo del Toro ha ufficialmente dato il via alle riprese del suo nuovo progetto intitolato Nightmare Alley, confermando tutte le indiscrezioni degli ultimi mesi.

Guillermo del Toro – foto portugalgamers.pt

Il vincitore del premio Oscar per La Forma dell’Acqua porterà sul grande schermo l’omonimo romanzo di William Lindsay Gresham.

Nightmare Alley racconta la storia dell’alleanza tra un giostraio in grado di manipolare le persone tramite la parola e una brillante psichiatra per estorcere denaro a persone facoltose. Tutto cambierà quando la donna inizierà a ingannare anche il suo socio.

A rendere possibile l’adattamento cinematografico sarà la sceneggiatura scritta da Guillermo del Toro e Kim Morgan, la fotografia affidata a Dan Laustsen e la produzione di J. Miles Dale.

“L’adattamento che ho fatto con Kim Morgan non copre l’intero libro, sarebbe stato impossibile perché parliamo di una saga – aveva detto il regista – Ma ci sono elementi che sono molto cupi nel libro ed è la prima occasione che ho avuto”.

La pellicola vanterà un cast d’eccezione con Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Rooney Mara, Michael Shannon, Ron Perlman, Richard Jenkins, Willem Dafoe e Mark Povinelli.

Insomma Nightmare Alley ha tutte le carte in regola per essere una pellicola di successo, ma per dirlo dovremo aspettare la data di uscita (avvolta ancora nel mistero).