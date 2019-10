Pinocchio: Robert Zemeckis regista del live-action Disney?

Il regista Robert Zemeckis sarebbe entrato in trattative con Disney per sviluppare il remake in live-action di Pinocchio.

Stando a quanto riferito da Variety, infatti, il regista di Ritorno al futuro, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Forrest Gump e Cast Away potrebbe dirigere il live-action Disney dedicato al burattino più famoso di sempre.

Forse la scelta di Zemeckis come sostituto di Paul King è la più sensata, considerando i successi mondiali firmati dal regista e la conoscenza tra il filmmaker e Tom Hanks (probabilmente coinvolto nel ruolo di Geppetto).

La pellicola sarebbe in fase di pre-produzione e per questo al momento il cast, la trama e il taglio di regia restano ancora avvolti nel mistero.

Quello che si sa del Pinocchio in live action di Disney è che ha avuto una gestazione difficile da quando se ne è parlato per la prima volta nel 2017.

L’abbandono da parte del regista accreditato Sam Mendes e il ripensamento di Paul King hanno rallentato i tempi di produzione del progetto Disney.

Ora non resta che sperare in Robert Zemeckis e vedere la piega che prenderà il live-action dedicato a Pinocchio, anche se c’è chi scommettere sull’impiego di tecniche già utilizzate per Beowulf e A Christmas Carol.

Myriam