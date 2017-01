Star Wars Episodio VIII, ecco qualche anticipazione

Manca ancora parecchio all’uscita nelle sale dell’Episodio VIII di Star Wars, ma già sul web circola qualche anticipazione. Come si poteva immaginare, il personaggio di Luke Skywalker avrà largo spazio; pare inoltre che sul pianeta Ahch-To ci saranno, a tenergli compagnia, piccoli alieni somiglianti a un Mogway incrociato con un Furby.

Rian Johnson ha fornito oggi qualche dettaglio in più: innanzi tutto, ha confermato che l’azione comincerà laddove era stata interrotta in Episodio VII, con l’incontro tra Rey e Luke (Mark Hamill); scopriremo inoltre la ragione per cui il cavaliere Jedi ha scelto la via della solitudine e dell’esilio.

Rey scoprirà gli effetti della forza: “Si parlerà di cosa le succederà dopo aver preso coscienza di avere un potere e un dono. Inizierà a fare i conti con questa cosa che ha dentro, che prima non conosceva e che sta cominciando a rivelare il proprio potenziale”, continua Johnson.

Star Wars Episodio VIII arriverà in tutte le sale il 15 dicembre 2017.