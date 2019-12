Tenet: è uscito online il primo trailer del film di Christopher Nolan

Fine dell’attesa per Tenet. Il trailer del nuovo film di Christopher Nolan è finalmente online e sembra andare ben oltre le aspettative dei fan del regista.

Tenet- foto spidersweb.pl

Non si sa molto di Tenet, ma si prospetta un altro capolavoro firmato Christopher Nolan dopo la trilogia di Batman, Inception, Interstellar e Dunkirk.

Il “gioco del mistero” è continuato anche sul sito ufficiale poco prima del debutto del trailer, mostrando un logo rotante che si interrompe e riprende a muoversi segnando 121919, vale a dire il giorno di uscita.

Sappiamo solo che Robert Pattinson ha dovuto leggere il copione della pellicola chiuso in una stanza per mantenere la segretezza.

Da quello che si può capire dal trailer, invece, è che si tratterà di una pellicola thriller che si muove nel territorio dello spionaggio poco convenzionale.

In Tenet potremo vedere un cast d’eccezione: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Himesh Patel e Michael Caine.

Per il momento dobbiamo accontentarci della data di uscita americana di Tenet fissata per il 17 luglio 2020 e delle reazioni del pubblico americano, visto che non è stato confermato il giorno della release italiana.