Festival di Cannes 2020: la Selezione Ufficiale di una manifestazione saltata

Il Festival di Cannes 2020 non si farà, ma il delegato generale Thierry Frémaux ha annunciato comunque la lista dei film fregiati del marchio di Cannes, una specie di “bollino di qualità”.

Festival di Cannes- foto cbr.com

Durante una diretta streaming, infatti, Thierry Frémaux ha annunciato tutti i film (oltre 50) della Selezione Ufficiale di Cannes, gli stessi che non potranno concorrere alla Mostra del cinema di Venezia.

In pratica, pur non avendo elaborato un piano B per organizzare il Festival di Cannes nei prossimi mesi, i titoli della Croisette non potranno partecipare alla Mostra internazionale d’arte cinematografica 2020.

Per molti, la mossa del direttore dell’Istituto Lumière di Lione rischia di penalizzare il Festival del Cinema di Venezia, nonostante la cancellazione della kermesse francese.

Dal canto suo, però, Fremaux ha sottolineato come la diffusione della Selezione Ufficiale 2020 sia vitale per sostenere i titoli selezionati da varie commissioni selezionatrici durante la loro release nei cinema.

“Per noi è il modo migliore per aiutare il cinema, concentrarsi sui film che usciranno nei cinema nei prossimi mesi. La riapertura delle sale, dopo mesi di chiusura, è una questione cruciale”.

Ecco la Selezione Ufficiale del Festival di Cannes:

The French Dispatch di Wes Anderson

Eté 85 di François Ozon

Asa ga Kuru (True Mothers) di Naomi Kawase

Lovers Rock, Mangrove di Steve McQueen

Druk (Another Round) di Thomas Vinterberg

ADN (DNA) di Maïwenn

Last Words di Jonathan Nossiter

Heaven: To The Land of Happiness di Im Sang-soo

El olvido que seremos di Fernando Trueba

Peninsula di Yeon Sang-ho

In the Dusk (Au crépuscule) di Sharunas Bartas

Des hommes di Lucas Belvaux

The Real Thing di Koji Fukada

Passion simple di Danielle Arbid

A Good Man di Marie-Castille Mention-Schaar

Les Choses qu’on dit, les choses qu’on fait di Emmanuel Mouret

Souad di Ayten Amin

Limbo di Ben Sharrock

Rouge (Red Soil) di Farid Bentoumi

Sweat di Magnus von Horn

Teddy di Ludovic e Zoran Boukherma

February (Février) di Kamen Kalev

Ammonite di Francis Lee

Un médecin de nuit di Elie Wajeman

Enfant terrible di Oskar Roehler

Nadia (Butterfly) di Pascal Plante

Here We Are di Nir Bergman

Septet: The Story of Hong Kong di Ann Hui, Johnnie To, Tsui Hark, Sammo Hung, Yuen Woo-Ping, Patrick Tam e Ringo Lam

Falling di Viggo Mortensen

Pleasure di Ninja Thyberg

Slalom di Charlène Favier

Casa de antiguidades (Memory House) di Joao Paulo Miranda Maria

Broken Keys (Fausse note) di Jimmy Keyrouz

Ibrahim di Samir Guesmi

Beginning (Au commencement) di Dea Kulumbegashvili

Gagarine di Fanny Liatard e Jérémy Trouilh

16 printemps di Suzanne Lindon

Vaurien di Peter Dourountzis

Garçon chiffon di Nicolas Maury

Si le vent tombe (Should The Wind Fall) di Nora Martirosyan

John and The Hole di Pascual Sisto

Striding into The Wind (Courir au gré du vent) di Wei Shujun

The Death of Cinema and My Father Too (La Mort du cinéma et de mon père aussi) di Dani Rosenberg

En route pour le milliard (The Billion Road) di Dieudo Hamadi

The Truffle Hunters de Michael Dweck di Gregory Kershaw

9 jours à Raqqa di Xavier de Lauzanne

Antoinette dans les Cévennes di Caroline Vignal

Les Deux Alfred di Bruno Podalydès

Un triomphe (The Big Hit) di Emmanuel Courcol

L’Origine du monde di Laurent Lafitte

Le Discours di Laurent Tirard

Aya to Majo (Earwig and The Witch) di Goro Miyazaki

Flee di Jonas Poher Rasmussen

Josep di Aurel

Soul di Pete Docter