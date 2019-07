The Flintstones: in arrivo un remake animato. “Yabba dappa doo”

“Yabba dappa doo” tornano i Flintstones. La Warner Bros. Animation e la Brownstone Productions hanno messo in cantiere un remake animato dedicato alla storica serie.

Ben presto potremo rivedere Fred, Wilma, Ciottolina, il dinosauro Dino e i vicini Betty e Barney Rubble in una nuova commedia animata dedicata a un pubblico adulto.

Il remake animato della serie The Flintstones (nota in Italia con il titolo Gli antenati) dovrebbe vantare i protagonisti dello show e dovrebbe essere ambientato sempre all’età della pietra.

Per chi non lo sapesse la serie ha conquistato il pubblico del piccolo schermo con le disavventure della famiglia primitiva “moderna” in oltre 150 episodi e sei stagioni tra il 1960 e il 1966.

Il progetto sarebbe il primo remake animato della serie tv classica, fatta eccezione per il tentativo infruttuoso di Seth MacFarlane del 2011.

Prima dell’idea del creatore de I Griffin, infatti, il successo della serie creata Hanna-Barbera ha dato origine a diversi spin-off (I figli degli Antenati e Risate con i Flintstones), alcuni crossover e un live-action.

Non resta che aspettare il loro primo “Yabba dappa doo” della versione firmata dalla casa di produzione di Elizabeth Banks e da Warner Bros. Animation e dare il bentornato alla famiglia Flintstones!

