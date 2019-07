Thor 4: Taika Waititi sceneggiatore e regista del nuovo film con Chris Hemsworth

Il desiderio di Chris Hemsworth di tornare a interpretare ancora il Dio del Tuono sarà esaudito, visto che i Marvel Studios hanno messo in cantiere il film Thor 4 (senza titolo ufficiale).

Stando a quanto rivelato da The Hollywood Reporter, infatti, i Marvel Studios avrebbero affidato al regista Taika Waititi il compito di scrivere e dirigere un altro capitolo su Thor.

E così, dopo Avengers: Endgame, finalmente il personaggio interpretato da Chris Hemsworth potrebbe tornare sul grande schermo con un nuovo film tutto suo.

Attualmente non ci sono dettagli riguardo il titolo, il cast e la data di uscita, ma sembra che la lavorazione di Thor 4 comporterà lo slittamento di Akira.

I fan degli anime potrebbero doversi rassegnare a non vedere Akira nei cinema nel 2021 come stabilito in precedenza, a meno che Waititi non intenda sovrapporre le due produzioni.

In ogni caso Thor 4 segnerebbe un record nel MCU: il personaggio di Hemsworth sarebbe l’unico ad avere ben 4 film dedicati all’attivo.

Il regista neozelandese dovrà fare di Thor 4 un film in grado di reggere il confronto con il successo di Thor: Ragnarok con i suoi 854 milioni di dollari al box office mondiale.

Myriam