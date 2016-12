Torna in TV Sky Cinema Christmas, il canale per i film di Natale!

Nel periodo natalizio, non c’è niente di meglio di guardare un bel film a tema in compagnia dell’anima gemella o dei familiari. Proprio a questo scopo torna anche quest’anno, come il precedente, Sky Cinema Christmas, un canale interamente dedicato ai film natalizi e che parte oggi, giovedì 1° dicembre (sarà attivo fino al 31 dicembre). Il canale è il 304 di Sky, e propone un pacchetto speciale ricco di commedie per tutta la famiglia, film e grandi titoli a tema festivo.

Partiamo con il segnalarvi qualche film. Oggi andrà in onda «Natale all’improvviso», film in prima visione assoluta alle 21.15 su Sky Cinema Uno e alle 21.45 su Sky Cinema Christmas. Si tratta di una commedia familiare e natalizia con un cast stellare: vi troviamo infatti Diane Keaton, Olivia Wilde, Amanda Seyfried, Marisa Tomei, John Goodman.

Da non perdere anche «Il sogno di una vita», in onda il 2 dicembre: è la storia di due amici d’infanzia che decidono di partecipare a un concorso di sculture natalizie di ghiaccio; «Il piccolo aiutante di Babbo Natale», in cui si racconta la rinascita di un uomo d’affari rimasto senza lavoro e «Sballati per le feste», in programma il 6 dicembre.

Ci sono anche film pensati proprio per la famiglia come «One Christmas Eve», in onda l’8 dicembre e «Moschettieri a 4 zampe», in onda il 15 dicembre, dove i protagonisti sono dei cagnolini che dovranno vedersela con dei ladri di regali. Tra i classici, ricordiamo la favola natalizia «La vita è meravigliosa», capolavoro di Frank Capra con protagonista James Stewart.

Ci sono anche film italiani molto divertenti, tra cui «Ogni Maledetto Natale», film sulla storia d’amore tra Alessandro Cattelan e Alessandra Mastronardi, appartenenti a due famiglie molto diverse tra loro. Ci sarà anche la prima visione di «Vacanze ai Caraibi», in onda il 5 dicembre su Sky Cinema Uno alle 21.15 e su Sky Cinema Christmas alle 21.45, la commedia di Neri Parenti divisa in tre episodi; «Natale col boss», con Lillo & Greg e Francesco Mandelli.

Una vera strenna natalizia per tutti gli abbonati Sky!