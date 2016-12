I film di Natale 2016: cosa vedere

Natale, tempo di film, di relax e di feste in famiglia. Ma soprattutto di tanto cinema, più o meno buono, di cinepanettoni e di film divertenti per “staccare un po’ la spina” e per rilassarsi, dopo dodici mesi di duro lavoro. Ecco a voi un elenco esaustivo di tutti i film in uscita o già nelle sale per questo fantastico Natale 2016!

Dal 1° dicembre 2016

Sully: assolutamente da vedere, ha ricevuto solo recensioni positive. Con protagonista Tom Hanks, racconta la storia vera del miracolo sull’Hudson, quando il pilota Sullenberger, a seguito di un guasto in volo, scelse di fare un ammaraggio con l’aereo sul fiume che bagna New York salvando tutti i passeggeri e sé stesso. Il regista è un nome noto: Clint Eastwood.

Un Natale al Sud: Massimo Boldi presenta uno dei quattro cinepanettoni di quest’anno. Si svolge a Natale e in estate, anche in Salento. Protagoniste due coppie che seguono di nascosto i figli fidanzati via web con due ragazze mai conosciute dal vivo…

Rock Dog: un cartone con protagonista Bodi, un giovane mastino tibetano che dovrà diventare il prossimo guardiano di un gruppo di pecore amanti del divertimento… Bodi però teme di non essere adatto per questo ruolo!

La mia vita da zucchina: Il protagonista ha 9 anni e ha perso da poco la madre: viene accolto in una casa-famiglia, dove vivrà tante avventure…

Peppa Pig: arriva al cinema il cartone più amato dai bambini, con un maxi episodio di 15 minuti e altri 7 da cinque minuti.

In uscita dal 7 dicembre 2016

Captain Fantastic: Viggo Mortensen è padre di una famiglia molto particolare, che ha scelto l’isolamento dalla comunità.

Babbo Bastardo 2: torna ancora una volta il Babbo Natale “alternativo” di Billy Bob Thornton.

La festa prima delle feste: una commedia demenziale ambientata in una grande azienda di tecnologia. Jennifer Aniston è la protagonista

Non c’è più religione: il nuovo film di Luca Miniero, regista di Benvenuti al Sud. Bisogna trovare un bambino adatto per il presepe vivente, ma nel paese non si fanno più figli…

Una vita da gatto: Kevin Spacey diventa gatto per un po’ di tempo, ma così avrà modo di pensare meno al lavoro e di trascorrere più tempo con la propria famiglia.

In uscita dal 15 dicembre al cinema

Rogue One – A Star Wars Story: attesissimo spin off della saga di Star Wars.

Natale a Londra – Dio salvi la Regina: il cinepanettone con Lillo e Greg, Paolo Ruffini, Nino Frassica.

Poveri ma ricchi: Christian De Sica vive in una famiglia molto povera, ma che all’improvviso si ritrova a vincere all’Enalotto.

Fuga da Reuma Park: il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo; siamo nel futuro e su un altro pianeta…

Miss Peregrine: il nuovo film di Tim Burton tratto dal romanzo omonimo.

Al cinema in uscita dal 22 dicembre 2016

Oceania: il film Disney per le feste di Natale 2016, ambientato in Polinesia attraverso i suoi miti e leggende. Vayana dovrà guidare il suo popolo.

Paw Patrol: 6 episodi inediti della terza stagione mai trasmessi in tv dei cuccioli in animazione di Paw Patrol una serie molto seguita dai più piccoli. Fino al 6 gennaio 2017 al cinema.

Florence: Meryl Streep è Florence Foster Jenkins, una ricca donna degli anni Venti col sogno di diventare una diva della lirica.

Al cinema dal 29 dicembre 2016

GGG: il nuovo film di Steven Spielberg tratto dal bellissimo romanzo di Roald Dahl. La storia del Grande Gigante Gentile vegetariano incanterà grandi e piccini.

Passengers: il thriller fantascientifico con Jennifer Lawrence e Chris Pratt, due passeggeri in un’astronave che vengono svegliati novant’anni prima del previsto. Cosa succederà?