“A 7 anni ho rischiato di morire”, la confessione inaspettata di Amadeus

“A 7 anni ho rischiato di morire”, la confessione inaspettata del celebre direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo Amadeus ha lasciato tutti senza parole. A pochi giorni dal debutto della nuova edizione della rinomata e amatissima kermesse canora nazional popolare, il volto storico di mamma Rai ha rilasciato una lunga intervista al settimanale di cronaca rosa Chi in cui ha parlato anche della sua vita privata oltre che di quella pubblica.

Amadeus e la lotta contro la nefrite all’età di 7 anni

All’età di 7 anni Amedeo Umberto Rita Sebastiani, in arte Amadeus, si è ammalato di nefrite e ha rischiato la vita. Passò tre mesi all’ospedale di Bussolengo e i suoi genitori si rivolsero a Santa Rita da Cascia, di cui sono devoti, per chiedere aiuto. Tra l’altro uno dei suoi nomi è proprio Rita.

«Sono molto credente, e credo che i miracoli possano accadere – ha detto il direttore artistico e conduttore di Sanremo 2024 -. Per questo prego Dio e Santa Rita per la salute, non prego mai per il lavoro, per farmi andare bene Sanremo, lo troverei irrispettoso».

Ha poi aggiunto: «Ricordo tutto perfettamente, anche se avevo 7 anni. Ho un ricordo nitido, come se fosse accaduto cinque anni fa. Ricordo la sofferenza, il dolore dei miei genitori, i pianti quando il dottore disse loro che la situazione era grave. Ricordo le trasfusioni, l’ospedale. Ho tutto qui, davanti agli occhi. Per due anni non ho potuto fare sport, correre, vivere come tutti gli altri bambini. E ricordo la gioia quando, a 9 anni, il dottore mi disse: “Ora sei guarito, puoi tornare a giocare a pallone”. Questa cosa mi ha responsabilizzato, sono cresciuto più velocemente. Sono sempre stato responsabile, non ho mai fatto colpi di testa perché non volevo dare altri dolori ai miei genitori».

