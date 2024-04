Monia La Ferrera e Josh Rossetti sono tornati insieme: pioggia di critiche per l’ex gieffina

Monia La Ferrera e Josh Rossetti sono tornati insieme: pioggia di critiche per l’ex concorrente del Grande Fratello. Il suo profilo Instagram, che vanta oltre 78mila followers, è stato preso d’assalto dopo che la popolare influencer e blogger esperta di gossip Deianira Marzano ha condiviso alcune segnalazioni fragorose su Instagram Story da parte di un follower che ha immortalato Monia La Ferrera e Josh Rossetti al mare. “Ciao Deia, oggi Monia e Josh insieme”, ha scritto il fan a Deianira. Quest’ultima ha sentenziato: “Come vedete lei per accontentare la gente ha detto altro”.

Monia La Ferrera e Josh Rossetti non si sono mai lasciati?

Ora sono in molti a chiedersi: Monia e Josh non si sono mai lasciati? La presa di posizione dell’ex gieffina dopo la furiosa sfuriata di lui contro Massimiliano Varrese, subito dopo la finale del Grande Fratello, e i gravi insulti e minacce rivolti da Josh al giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia in diretta radiofonica a Turchesando (programma condotto da Turchesa Baracchi, in onda su Radio Cusano il 26 marzo scorso) in realtà non era un addio ma soltanto un ultimatum al fratello di Greta Rossetti?

L’ex gieffina ha scritto in uno dei suoi ultimi post social: “Vi prego gentilmente di mantenere un tono educato nel mio profilo Instagram e di evitare qualsiasi forma di offesa. Questo è fondamentale per me, in rispetto dei miei valori di correttezza, lealtà ed educazione, che da sempre, guidano la mia persona. Grazie per la collaborazione”.

Le accuse di incoerenza e presa in giro nei confronti di Monia sul suo profilo Instagram ufficiale si sprecano. “Beccata con Josh… perché non la smettete di prendere per i fondelli le persone?! Togliete il segui a questi personaggi… non famosi”, ha scritto una follower. Un’altra ha aggiunto: “Fingere di non stare insieme a una persona per fare notizia, quando la finirete… crescete”. E poi ancora: “Il male peggiore lo fai a te stessa e alle tue figlie a noi non importa con chi stai ma non ci prendere in giro”.

Un’altra follower ha asserito: “Questa donna ha usato Massimiliano Varrese e ha usato Josh Rossetti (persona imbarazzante) solo un per un briciolo di popolarità. Con Max doveva pensare, riflettere e aveva paura… poi si mette immediatamente senza alcun pensiero con Josh personaggio ambiguo (storia finta), ma chi pensa di prendere in giro?”. E poi ancora: “Defollowata alla velocità della luce, se vuoi stare con un soggetto del genere sei libera di farlo, la vita è la tua, dispiace per le tue figlie che si ritrovano un personaggio così accanto alla madre… ma almeno non prendere per il c**o le persone che ti seguono facendo la paladina dello ‘scusatemi certe cose così gravi non devono esistere mi dissocio bla bla’ e poi vi fotografano insieme. Ridicola”.

La rissa di Josh Rossetti e le minacce a Gabriele Parpiglia

Dopo la finale del famoso e popolare reality show di Canale 5, vinta a sorpresa da Perla Vatiero, il fratello di Greta Rossetti ha inveito piuttosto platealmente e in modo aggressivo contro Massimiliano Varrese e avrebbe spintonato addirittura la fidanzata Monia La Ferrera, rischiando di farla cadere. La reazione piuttosto violenta di Josh Rossetti ha lasciato tutti senza parole e ha sconvolto il popolo del web, dato che il video è stato pubblicato in Rete ed è diventato virale.

Successivamente Josh Rossetti ha riservato una serie di pesanti e gravissimi insulti e minacce a Gabriele Parpiglia in diretta radiofonica a Turchesando: “Fammi la querela che ti porto in tribunale e ti tolgo tutto. Fammi la querela. Io sono cresciuto in mezzo alla strada. Se ti devo cavare gli occhi, cavo gli occhi. Non me ne frega un ca**o. Ma chi ca**o è Gabriele Parpiglia? Non ti preoccupare che Milano è piccola. Gabriele, non fare il fenomeno perché quanto è vero Dio… togli questo uomo di mer***, togli questo mezzo uomo sennò non faccio l’intervista”.

Il famoso e popolare giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia ha annunciato di aver presentato querela nei confronti di Josh Rossetti. La violenza fisica o verbale non va mai né tollerata né giustificata, ma sempre condannata senza se e senza ma. Massima e piena solidarietà al giornalista anche da parte della nostra redazione.