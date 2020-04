Chi è Aida Nizar? Anni, altezza, età, biografia, carriera, politica e Grande Fratello

Chi è Aida Nizar? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Diventata famosa in Italia per aver partecipato al longevo e chiacchierato reality show di Canale 5, il Grande Fratello di Barbara D’Urso, Aida Nizar è molto conosciuta in patria come showgirl e conduttrice tv. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, la biografia, la carriera e la vita privata di Aida.

Chi è Aida Nizar? La biografia

Aida Nizar è nata il 12 maggio 1975, sotto il segno zodiacale del Toro, a Valladolid in Spagna. È alta 175 cm, pesa 70 chili, capelli castani e occhi marroni per la poliedrica e vulcanica showgirl spagnola. Ha studiato per un periodo Giurisprudenza, per poi appassionarsi al mondo della comunicazione e del giornalismo.

Chi è Aida Nizar? La carriera

Aida Nizar ha condotto alcuni show musicali su reti locali per poi approdare sulla tv nazionale spagnola come concorrente del Gran Hermano (Grande Fratello spagnolo). Poi ha preso parte sempre come concorrente al reality show spagnolo, il Gran Hermano Vip. Aida ha poi partecipato come naufraga a Supervivientes. l’Isola dei famosi spagnola. Nel 2018 è approdata in Italia come concorrente del Grande Fratello di Barbara D’Urso. Anche in quest’occasione è finita sempre al centro di aspre e durissime polemiche per scontri duri e litigi con altri concorrenti. Successivamente è stata chiamata come ospite e opinionista nei salotti tv di Barbara D’Urso: da Pomeriggio 5 a Domenica Live fino a Live – Non è la D’Urso.

Chi è Aida Nizar? La vita privata

Si sa ben poco sulla vita privata di Aida. A fine aprile 2020 è finita al centro della cronaca europea poiché l’ex concorrente spagnola del Grande Fratello 15, Aida Nizar, è stata arrestata, e subito dopo un lungo interrogatorio da parte degli inquirenti rilasciata, a Madrid per presunte minacce nei confronti del compagno Fernando. Accuse che sono state puntualmente e seccamente smentite dall’ex gieffina spagnola. Aida è molto seguita e popolare su Instagram e Facebook.