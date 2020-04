Arrestata Aida Nizar per aver minacciato il fidanzato con il coltello? Arriva la smentita

Arrestata Aida Nizar per aver minacciato il fidanzato Fernando con il coltello? L’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara D’Urso sarebbe stata prima arrestata e poi rilasciata dalla polizia, dopo un lungo interrogatorio. La notizia è stata diffusa dai media spagnoli, secondo cui la showgirl avrebbe minacciato con il coltello il partner al termine di una furiosa lite in casa a Madrid.

Aida Nizar – Foto: Instagram

Dopo il Grande Fratello 15, Aida era finita al centro di aspre e durissime polemiche, anche politiche, per aver fatto il bagno nella Fontana di Trevi, nella Fontana di Piazza Navona e in una fontana di un comune del Molise.

Ora è finita al centro della cronaca europea per queste pesantissime e gravissime accuse. Dopo alcuni mesi di amore, la convivenza forzata tra Aida e il compagno non sembra però aver funzionato. Durante il litigio la focosa ex gieffina non si sarebbe trattenuta e avrebbe preso un coltello e l’avrebbe minacciato di buttarlo fuori di casa. Avvertiti dai vicini gli agenti di polizia si sarebbero subito precipitati nell’abitazione dell’ex gieffina spagnola, che però sembra non li avrebbe fatti entrare, se non dopo la minaccia di fare una irruzione con la forza. Dopo un lungo interrogatorio è stata rilasciata.

Aida ha voluto fare chiarezza sul suo profilo Instagram, smentendo tutte le accuse e parlando di calunnia. “Calunnie, ma io mi sto già difendendo da questa bufala che avete inventato – ha scritto l’ex gieffina -. Per questo ho detto di no a tutti i programmi che mi stanno chiamando. Ma con i delitti non si gioca. Adoro la mia vita”.

Per poi aggiungere: “Effettivamente non posso impedire che parlino male di me e mi calunnino… quello che però posso ottenere è impedire che questo mi interessi…Perché chi ha fiducia in se stesso non ha bisogno di essere creduto dai mediocri. Io accetto che venga commesso con me qualsiasi errore, ma non accetto le bugie perché queste non sono errori, sono decisioni prese con intenzione”.