Chi è Aurora Tropea? Biografia, lavoro e vita privata della dama del trono over di Uomini e Donne entrata spesso in contrasto con Gianni Sperti.

Aurora Tropea- foto facebook.com

Chi è Aurora Tropea? Biografia e vita privata

Aurora Tropea nasce in provincia di Livorno il 14 marzo 1970 sotto il segno zodiacale dei Pesci, ma della sua biografia non si sa molto.

La dama toscana è sempre stata molto riservata e non ama parlare delle sue vicende private e del suo passato.

Soltanto in un’intervista recente ha rivelato di aver vissuto un momento brutto a causa della morte prematura del padre.

Aurora Tropea: Lavoro

Aurora Tropea gestisce una boutique di abbigliamento a Roma (dove vive attualmente), riuscendo a coltivare la passione per la moda che l’accompagna da sempre.

Aurora Tropea a Uomini e Donne

Aurora Tropea a Uomini e Donne- foto instagram.com

Aurora Tropea arriva a Uomini e Donne qualche anno fa e ha subito colpito i cavalieri del parterre per il suo aspetto fisico e il suo carattere.

Il suo esordio nel programma, però, non è stato facile visto che la dama del trono over non si sentiva a proprio agio in un contesto televisiva.

Ad aiutarla a prendere confidenza con le telecamere e lo studio è stata Veronica Ursida, dama del trono over che ha conosciuto Giovanni Longobardi fuori dallo studio.

Il percorso di Aurora all’interno del people show di Maria De Filippi è stato ricco di flirt e conoscenze, tra le quali spicca quella con Jean Pierre (ex interesse amoroso di Gemma Galgani).

La dama toscana si è avvicinata anche Biagio di Maro, nuova frequentazione della veterana del programma.

Aurora ha conosciuto meglio anche Germano Avolio, che ha preferito conoscere Valentina Autiero lontano dalle telecamere. La donna è uscita anche con Stefano e Giancarlo.

Molto spesso Aurora si trova a scontrarsi con Gianni Sperti (ma anche Tina Cipollari), che non apprezza il modo di fare della dama e la dipinge come una persona falsa.

A Uomini e Donne Aurora ha denunciato di essere stata vittima di una presunta truffa da parte dall’ex cavaliere Giordano Martelli. Stando a quanto affermato da lei, infatti, l’uomo le avrebbe chiesto un prestito di 100 euro per fare un regalo ai figli senza restituirglieli. Anzi, pare l’abbia minacciata per non ridarglieli.

Aurora Tropea: Instagram e Facebook

Aurora Tropea- foto facebook.com

Aurora Tropea non è molto attiva sui social e infatti il suo profilo Instagram è privato, qualcosa di insolito tra i protagonisti di Uomini e Donne.

Da quello che si percepisce dal profilo Facebook, invece, è che la dama del trono over ama stare in compagnia degli amici e ama stare con gli animali.