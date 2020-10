Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo si sono lasciati: “Non c’era amore”

Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo di Uomini e Donne si sono lasciati. Perché? Non c’era amore da parte di entrambi. Dopo soltanto 5 mesi d’amore, l’ex corteggiatrice del trono classico ha spiegato cosa l’ha spinta a chiudere con il suo fidanzato. I due ex protagonisti di Uomini e Donne sono rimasti in ottimi rapporti.

Carlo Pietropoli e Cecilia Zagarrigo – Foto: Instagram

Cecilia Zagarrigo ha annunciato ai suoi follower di Instagram: “In questi giorni ho nascosto quello che sentivo veramente dentro perché era giusto così. Oggi però siamo giunti a una conclusione insieme, senza rabbia, senza rancore. Carlo è una persona a cui tengo tanto. Ha fatto parte della mia vita da un anno. Ci siamo conosciuti a novembre all’interno del programma e poi ci siamo vissuti fuori per 5 mesi”.

L’ex fidanzata di Carlo Pietropoli ha poi aggiunto: “Mesi dove abbiamo vissuto tanto, ci siamo dati tanto, dove abbiamo provato a vedere come andavano le cose però non sarò mai quella donna che resta anche quando non si sente amata abbastanza. Non ci può mai essere nella coppia chi ama di più e chi di meno. L’amore non c’era da parte di entrambi, ma non gliene faccio e non me ne faccio una colpa. Succede. Questo per dirvi che io e Carlo non stiamo più insieme, ma gli voglio veramente un gran bene”.

Nessun rancore da parte di entrambi, ma i fan dell’ormai ex coppia di Uomini e Donne sono rimasti piuttosto delusi e amareggiati.