Chi è Chiara Rabbi? Biografia, vita privata e lavoro della corteggiatrice di Uomini e Donne

Chi è Chiara Rabbi? Biografia, vita privata e lavoro della corteggiatrice di Davide Donadei a Uomini e Donne 2020-2021.

Chi è Chiara Rabbi- foto instagram.com

Chi è Chiara Rabbi? Biografia e vita privata

Chiara Rabbi è nata a Sacrofano (provincia di Roma) il 9 luglio 1996 sotto il segno zodiacale del Cancro con ascendente Toro.

La ragazza è figlia di genitori separati ed è cresciuta con il padre e con i nonni mentre non ha mantenuto i rapporti con la madre.

Chiara ha anche un fratello minore al quale è legatissima perché lo ha seguito passo passo durante la sua crescita.

Non sappiamo molto riguardo la sua vita sentimentale, tranne che crede ancora nel “vissero felici e contenti”. Ha vissuto due relazioni importanti, la prima a 13 anni con un ragazzo con il quale era cresciuta.

Chiara Rabbi: Lavoro

Chiara Rabbi- foto instagram.com

Chiara Rabbi ha lavorato in un negozio di abbigliamento, salvo poi decidere di aiutare il padre nella sua attività di famiglia. È anche testimonial dello shop “Ad Maiora” che vende capi di abbigliamento online.

La corteggiatrice di Uomini e Donne è una ragazza che non sta mai con le mani in mano: lavora saltuariamente anche in un bar del paese.

Non solo lavoro. Chiara è iscritta all’Università con indirizzo Servizio Sociale e desidera diventare una criminologa.

Chiara Rabbi a Uomini e Donne

Chiara Rabbi a Uomini e Donne- foto instagram.com

Chiara Rabbi arriva nello studio di Uomini e Donne 2020-2021 durante l’edizione mista e inizia a corteggiare Davide Donadei.

A iscriverla al people show di Maria De Filippi ci hanno pensato le amiche dopo averla vista entusiasmarsi per il video di presentazione del tronista pugliese.

Pur essendo arrivata “in corsa” (Jessica Antonini aveva fatto la sua scelta), però, Chiara ha saputo conquistare le attenzioni sia di Davide che del collega di trono Gianluca De Matteis.

Davide le ha chiesto subito un’esterna e i due si sono trovati talmente bene che la corteggiatrice ha rifiutato di uscire con l’altro tronista.

Chiara e Davide sono usciti parecchie volte insieme e tra i due c’è stato anche un bacio passionale, ma il loro percorso è minacciato dalla complicità che il tronista ha con l’atra corteggiatrice Beatrice Buonocore.

Chiara Rabbi: Instagram e Facebook

Chiara Rabbi- foto instagram.com

Chiara Rabbi è attiva sui social e il suo profilo Instagram “Chiara Geme” continua a collezionare migliaia di followers anche dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne.

I followers di Chiara apprezzano le foto in cui la ragazza si mostra semplice e spensierata e gli scatti in cui è in compagnia di amici e famiglia.