Chi è Cristina Marino? Età, altezza, peso, prima, film, fiction, incinta, Luca Argentero

Chi è Cristina Marino? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? A quali film ha preso parte? Diventata famosa e popolare grazie alla sua storia d’amore con il sex symbol del cinema e della tv italiana, Luca Argentero, Cristina ha recitato in diversi film e fiction di successo. Ma ora, bando alle chiacchiere. Scopriamo insieme l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata dell’attrice.

Cristina Marino – Foto: Instagram

Chi è Cristina Marino? La biografia

Cristina Marino da bambina – Foto: Instagram



Cristina Marino è nata a Milano nel 1991 da madre pugliese e papà siciliano. Alta 168 cm, pesa 58 chili, occhi marroni, capelli biondi, fisico perfetto e sguardo sensuale per la bellissima attrice e modella. Fin da piccola ha iniziato a lavorare come testimonial per alcune campagne pubblicitarie. Ha inoltre studiato danza e discipline artistiche all’Accademia Carcano di Milano. Oltre ad essere appassionata di moda e cinema, Cristina va pazza per il fitness e i tatuaggi. Molti sottolineano la somiglianza con Brigitte Bardot, Bar Refaeli e Cindy Crawford.

Chi è Cristina Marino? La carriera

Cristina Marino – Foto: Instagram

Cristina Marino ha iniziato la sua carriera di indossatrice e modella fin da piccola. Poi ha aperto un blog personale intitolato Befancyfit.co in cui racconta le sue passioni: dalla moda al fitness. Cristina è molto seguita sui social, in particolar modo su Instagram, dove vanta oltre 350mila follower. Cristina è stata scelta da Federico Moccia per il film “Amore 14”, dove ha interpretato Stefania Borzilli. Poco dopo è comparsa in “Casa & Bottega” e “Un Passo dal Cielo”. Ha recitato nella fiction televisiva Una grande famiglia e nel film Vacanza ai Caraibi. Ha partecipato come concorrente a Dance Dance Dance.

Chi è Cristina Marino? La vita privata

Luca Argentero e Cristina Marino – Foto: Instagram

Cristina Marino è felicemente fidanzata con l’attore Luca Argentero, conosciuto sul set del film Vacanza ai Caraibi. La loro storia d’amore è sbocciata dopo la fine del matrimonio dell’ex gieffino e attore con Myriam Catania. A dicembre 2019 Cristina Marino ha annunciato di essere incinta per la prima volta. La coppia vip del jet set nazionale è in dolce attesa di una femminuccia.