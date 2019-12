Chi è Diletta Leotta? Anni, altezza, peso, misure, biografia e carriera

Chi è Diletta Leotta? Quanti anni ha? Dove e quando è nata? Una delle donne più belle e influenti del jet set italiano è molto amata e seguita su Instagram, Twitter e Facebook. I suoi fan vogliono sapere tutto su di lei: età, altezza, peso, misure, biografia e carriera. Subito dopo il salto troverete tutte le informazioni utili e alcune curiosità sulla giornalista sportiva, conduttrice tv e radiofonica.

Chi è Diletta Leotta? Biografia della giornalista e conduttrice

Diletta Leotta è nata il 16 agosto 1991 a Catania. Il suo primo nome è Giulia. Pesa 63 chili ed è alta 175cm. Le sue misure sono 86-61-89. La figlia di Ofelia Castorina e Rori Leotta ha un fratello di nome Mirko. Si è diplomata al liceo scientifico e ha poi conseguito la laurea in Scienze Giuridiche alla LUISS Guido Carlo nel 2015. Da piccola praticava nuoto, mentre, oggi si dedica al fitness, alla boxe e alla corsa. Va pazza per il sushi ed è una grande appassionata di animali e sport. Non ha tatuaggi.

Chi è Diletta Leotta? Carriera e vita privata della giornalista e conduttrice

Diletta Leotta ha inseguito il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo fin da piccola. A 15 anni ha partecipato al concorso di bellezza Miss Muretto 2006. Tre anni dopo si è presentata a Miss Italia 2009 ma è stata eliminata alle preselezioni. Ha incominciato la sua carriera televisiva nel 2010, a diciannove anni, sulla rete locale Antenna Sicilia. L’anno successivo è passata a Mediaset dove ha condotto la trasmissione Il compleanno di La5 sull’omonima rete digitale. Nel 2012 è diventata “meteorina” di Sky Meteo 24. Ha poi condotto altre trasmissioni tv. Nella stagione sportiva 2015-2016 ha condotto Sky Serie B su Sky Sport 1. Nell’estate 2016 ha condotto insieme con Ilaria D’Amico gli speciali di Sky dedicati agli Europei di calcio 2016. Dal 31 ottobre 2017 conduce il programma 105 Take Away insieme con Daniele Battaglia e Alan Caligiuri.

Nel luglio 2018 ha lasciato Sky Sport per la piattaforma DAZN per condurre programmi sportivi. Il 17 settembre 2018 ha condotto, affiancata da Francesco Facchinetti, la finale della 79ª edizione di Miss Italia su LA7. Sempre su LA7 ha condotto il 5 dicembre i Gazzetta Awards 2018. La testimonial di Intimissimo Uomo è in pole position per co-condurre con Amadeus il Festival di Sanremo 2020.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Diletta è stata fidanzata con il dirigente di Sky Matteo Mammi per ben 4 anni. La loro storia è giunta al capolinea nel giugno 2019. Chi è il suo attuale fidanzato? Dall’estate 2019 è in love con lo sportivo Daniele Scardina, campione del mondo IBF dei pesi Supermedi.