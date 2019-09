Daniele Scardina elogia Diletta Leotta: “Conoscendola ho scoperto che vale ancora di più”

Daniele Scardina ha elogiato pubblicamente la sua neo fidanzata Diletta Leotta al settimanale di cronaca rosa Chi diretto da Alfonso Signorini. Che cosa ha dichiarato il famoso pugile?

Dopo aver archiviato del tutto la sua ultima e lunga love story con Matteo Mammì, Diletta Leotta ha conosciuto il 28enne campione del mondo IBF dei pesi Supermedi grazie al rapper Gué Pequeno. Ora sono felicemente in love, anche se entrambi preferiscono non sbilanciarsi più di tanto.

King Toretto ha dichiarato alla rivista di cronaca rosa: “Diletta? La conoscevo per il suo lavoro e apprezzo il suo talento perché è un personaggio fortissimo. Conoscendola ho scoperto che vale ancora di più, che è una ragazza semplice nonostante tutto quello che le succede intorno”.

Il pugile ha poi spiegato: “Non diciamo niente per scelta, io dico solo che ho conosciuto una persona stupenda, il tempo dirà il resto… Geloso delle sue foto di Instagram? Non mi permetto di giudicare il suo lavoro, sono cose sue. Può stupire, ma le persone le devi conoscere dentro, non le puoi giudicare dalla copertina. Io so di piacere oltre la copertina, certo ho un aspetto grezzo e cattivo, ma poi devi guardare quello che faccio, sono un ragazzo educato che sa farsi volere bene e sono uno sportivo che lancia messaggi positivi, parlo di Dio”.

Tra pochi giorni Scardina tornerà a Miami: “Penso che le persone siano legate non solo dalla presenza, ma anche da altre cose. Comunque torno in Italia a fine ottobre”.

Daniele ha poi ricordato la sua infanzia a Rozzano, alle porte di Milano: “Da piccolo ho passato più tempo per strada con gli amici, i motorini, le ca***te, che a casa. Diciamo che ho avuto un’infanzia vivace, divertente. La boxe mi ha salvato da strade sbagliate (…) Nei momenti di solitudine, nella sofferenza, ho incontrato Dio che mi ha messo nel cammino in cui sono ora: stretto, ma giusto”.

Redazione-iGossip