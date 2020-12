Chi è Eki di All Together Now? Biografia, vero nome e curiosità sul vincitore della terza edizione del talent canoro condotto da Michelle Hunziker.

Eki- foto instagram.com

Chi è Eki? Biografia e vita privata

Kam Cahayadi, alias Eki, è nato a Giacarta (Indonesia) nel 1987, ma ha lasciato i cinque fratelli (quattro sorelle e un fratello) per trasferirsi a Milano con l’obiettivo di dedicarsi alla sua passione, il canto.

La sua vita è stata segnata dalla scomparsa della mamma che ha provocato la depressione del padre (che si è rifatto una vita ed è andato via) e dalla fatica di arrivare a fine giornata.

Kam “Eki” Cahayadi non ha mollato la sua passione e ha continuato a dare prova di sé come artista di strada, esibendosi spesso davanti al Duomo di Milano.

“Un sacco di gente si fermava ad ascoltarmi e mi diceva ‘bravo’ – ha raccontato l’artista – Non era solo questione di monete ma di fiducia in me stesso. Queste persone me la regalavano”.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, sappiamo che il cantante è sposato con un’italiana di nome Anna. I due si sono conosciuti per caso nel 2012 quando, durante una vacanza, la neolaureata all’Università Cattolica di Milano lo ha ascoltato per caso.

I giovani si sono innamorati e, quando Anna è tornata a casa, si sono tenuti in contatto fino a quando Eki non le ha proposto di andare a Giacarta con lui. Insieme hanno aperto un ristorante che, però, non ha superato le difficoltà.

Eki e Anna sono tornati in Italia e si sono sposati: lui cerca lavoro e continua a cantare mentre lei ha trovato lavoro come impiegata.

Eki a All Together Now

Eki All Together Now- foto instagram.com

Eki è stato sempre uno dei super favoriti perché è riuscito a mettere d’accordo sia il muro che la giuria composta da J-Ax, Francesco Renga, Rita Pavone e Anna Tatangelo.

L’artista ha conquistato tutti sin da subito, un po’ per le sue doti canore e un po’ per la sua versatilità dimostrate in brani come Heal the world, Fatti avanti amore e Tappeto di Fragole.

Nell’ultima puntata Eki ha dovuto affrontare altri 6 concorrenti in gara, ma è riuscito a vincere il podio scavalcando Dalila e Savio.

Eki ha vinto il montepremi di 50 mila euro di All Together Now e sin da subito ha ammesso che lo avrebbe usato per aiutare le nipoti a studiare in Indonesia.

“Mio fratello, il loro papà, è morto, e so cosa significa rimanere senza genitori che ti mantengono. Aspettavo l’occasione per dare a loro tutto ciò che posso”, ha detto il vincitore della terza edizione.

Dopo lo show

Eki- foto instagram.com

Dopo la vittoria a All Together Now, Eki è tornato al Duomo di Milano con la sua solita mise, la sua strumentazione e il suo sogno in tasca.

Il vincitore della terza edizione di All Together Now si è esibito con la canzone che lo ha condotto sul podio: Tappeto di Fragole dei Modà.

Eki: Instagram

Eki- foto instagram.com

Eki ha un profilo Instagram che ha collezionato tantissimi fan da quando il titolare della società Corso22 gli ha proposto di esibirsi in qualche locale.

Dopo la sua partecipazione a All Together Now, però, il numero di followers continua a crescere giorno dopo giorno.

Tra i post più apprezzati ci sono quelli che lo mostrano mentre si dedica alla sua grande passione e quelli della sua vita di tutti i giorni.