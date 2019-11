Chi è Georgette Polizzi di Temptation Island? Età, malattia sclerosi multipla e matrimonio con Davide Tresse

Chi è Georgette Polizzi di Temptation Island? Quanti anni ha? Quando si è sposata con Davide Tresse? Scopriamo insieme l’età, la biografia, la malattia e la carriera della web influencer e stilista.

Chi è Georgette Polizzi? Biografia della stilista

Georgette Polizzi è nata a Vicenza il 21 maggio 1982. Alta 170cm. e pesa 62 chili. La sua infanzia è stata abbastanza difficile, come d’altronde la sua adolescenza. Sua madre è morta prematuramente e suo padre, dopo che ha sempre creduto che fosse morto, non l’ha mai voluto conoscere. Va pazza per i tatuaggi. Molto amata e popolare su Instagram, Georgette ha un cagnolino, un chihuahua di nome Carlo.

Chi è Georgette Polizzi? Carriera della stilista

Georgette è una web influencer e fashion stylist. La sua carriera è iniziata nel 2011 quando è diventata co-fondatrice di alcuni brand. Nello stesso periodo ha iniziato anche a disegnare e realizzare t-shirt. Nel 2016 ha creato il suo brand di moda, Georgettepol. Questo le ha permesso di aprire anche un suo sito personale dove, oltre a vendere i suoi prodotti, parla anche della sua vita e della sua passione per la moda. Nel 2016 Georgette Polizzi ha partecipato insieme con il fidanzato Davide Tresse al docu-reality di Canale 5 Temptation Island.

Chi è Georgette Polizzi? Vita privata della stilista

Prima di Tresse, Georgette ha avuto una love story con il protagonista del calendario 2018 senza veli nonché ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, Luca Dorigo. Nel 2018 Georgette e Davide hanno cercato di avere un figlio ma in quell’occasione i due sono venuti a conoscenza della malattia della stilista affetta da sclerosi multipla, una patologia che difficilmente le permetterà di avere degli figli senza ricorrere alla fecondazione assistita. Georgette e Davide hanno celebrato un primo matrimonio il 15 settembre con rito simbolico insieme agli amici e alle persone che amano. Sono poi convolati a nozze in comune il 29 ottobre 2019, giorno del compleanno di Davide. Il matrimonio di Georgette e Davide è stato anche trasmesso su Real Time con una puntata speciale il 7 novembre.

