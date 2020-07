Chi è Gianmaria Antinolfi? Età, altezza, imprenditore, Facebook, Instagram, Belen Rodriguez, foto

Chi è Gianmaria Antinolfi? Quanti anni ha? Quanto è alto? Quando e dove è nato? Dove vive oggi? Gianmaria Antinolfi è balzato agli onori della cronaca rosa nazionale durante l’estate 2020 per la sua love story travolgente e appassionata con la celebre diva argentina naturalizzata italiana del jet set nazionale, Belen Rodriguez. Una relazione d’amore che è finita subito sulle prime pagine di tutti i giornali e siti web di gossip. Ora però conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, la biografia, la carriera e la vita privata del manager e imprenditore campano.

Chi è Gianmaria Antinolfi? La biografia

Gianmaria Antinolfi è nato il 30 giugno 1985, sotto il segno zodiacale del Cancro, a Napoli. Non si conoscono al momento i dati relativi alla sua altezza e al suo peso. Ha una sorella che si è sposata da poco a Panarea. Soprannominato Giangi, pare che così lo chiamino gli amici, è appassionato di calcio e tifosissimo dell’Inter. Ha frequentato la facoltà di Economia Aziendale presso l’Università degli studi “Federico II” e poi un master in Management all’Università Bocconi. Ha un profilo privato sia su Facebook e Instagram.

Chi è Gianmaria Antinolfi? La carriera

Gianmaria Antinolfi è un manager del settore fashion e lusso di origini napoletane. Dal luglio 2017 è Direttore vendite della Caravel Pelli Pregiate SPA & France Croco, due note società che fanno parte del gruppo multinazionale della moda e del lusso Kering. Il Kering Group è noto per essere proprietario di famosi marchi come: Yves Saint Laurent, Gucci, Alexander McQueen, Pomellato, Balenciaga, Boucheron e Bottega Veneta. Precedentemente è stato manager per Kenzo e Conceria Tari.

Chi è Gianmaria Antinolfi? La vita privata

Dopo un presunto flirt con l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi e modella brasiliana Dayane Mello, ma dall’estate 2020 è felicemente fidanzato con Belen Rodriguez.