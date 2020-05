Chi è Giovanni Ciacci? Anni, altezza, peso, padre, fidanzato, foto, Rai e Ballando con le Stelle

Chi è Giovanni Ciacci? Quanti anni ha? Quando e dove è nato? Quanto è alto? Quanto pesa? Diventato famoso e popolare grazie al ruolo di costumista e stylist di Detto Fatto di Rai 2, Giovanni Ciacci ha lasciato la tv pubblica per approdare a Mediaset nei salotti tv di Barbara D’Urso e come conduttore del programma di TV8, Vite da copertina. Ora conosciamolo meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la vita privata e la carriera.

Giovanni Ciacci – Foto: Facebook

Chi è Giovanni Ciacci? La biografia

Giovanni Ciacci – Foto: Facebook

Giovanni Ciacci è nato l’11 marzo 1971, sotto il segno zodiacale dei Pesci, a Siena. Alto 190 cm, pesa 95 chili, non ha nessun tatuaggio ed è molto legato alla sua città natale. Non si sa molto sul padre, sulla madre e in generale sulla sua famiglia. Fin da piccolo aveva una passione innata per la moda e la bellezza. Oggi è uno degli stylist più famosi e popolari d’Italia.

Chi è Giovanni Ciacci? La carriera

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro – Foto: Facebook

Ha esordito in tv grazie alla sua grande amica, l’ex star del Bagaglino Valeria Marini, che l’ha voluto come curatore della sua immagine ai tempi dello show “Saluti e Baci”. Ha poi lavorato con tanti importanti registi, attori e fotografi di rilievo nazionale e internazionale. Ha lavorato in otto edizioni del Festival di Sanremo a fianco dei vip per costruire insieme a loro gli outfit con cui presentarsi sul palco dell’Ariston. Dal 2013 ha lavorato come costumista e stylist a Detto Fatto su Raidue fino al primo anno di conduzione di Bianca Guaccero. Ha gareggiato come concorrente insieme con il maestro di ballo Raimondo Todaro a Ballando con le Stelle 2018. Poi dopo l’addio alla Rai è approdato a Mediaset come opinionista nei programmi tv di Barbara D’Urso ed è il conduttore di Vite da copertina su TV8.

Chi è Giovanni Ciacci? La vita privata

Giovanni Ciacci e Damiano Allotta – Foto: Instagram

Al settimanale di cronaca rosa Chi ha dichiarato di aver avuto una storia con un uomo che era contemporaneamente fidanzato per ben 10 anni anche con il giurato di Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto. Nel 2018 ha avuto una storia con due ragazzi contemporaneamente: “Stefano e Pietro. Io li chiamo le veline perché uno è biondo e l’altro è moro. Ma non è un triangolo, è amore, noi ci amiamo così. Perché nascondersi? Forse siamo solo io e Pupo che lo ammettiamo“. Poi ha avuto una breve storia con l’agente immobiliare e modello, Damiano Allotta.