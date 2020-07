Chi è Mariana Rodriguez? Età, altezza, peso, biografia, film, Grande Fratello e Instagram

Chi è Mariana Rodriguez? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Diventata famosa e popolare in Italia come modella di brand di abbigliamento e accessori, Mariana Rodriguez ha partecipato a diversi reality show e ha recitato come attrice in alcuni film. La soubrette è molto seguita e popolare sui social network, in particolar modo su Instagram. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e gli amori della showgirl, modella e personaggio tv venezuelano.

Mariana Rodriguez – Foto: Instagram

Chi è Mariana Rodriguez? La biografia

Mariana Rodriguez – Foto: Instagram

Mariana Rodriguez è nata a Caracas, in Venezuela, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Ha un fratello e una sorella maggiore. La mamma è una persona di campagna, mentre il padre è un agente di polizia. Tutta la sua famiglia vive in Venezuela. Alta 174 cm, pesa 57 chili, capelli castani, occhi marroni e fisico bestiale per la showgirl. Le sue misure sono 90-60-89. Nel 2010 si è trasferita in Italia, a Milano, per intraprendere la carriera di modella e si è laureata in scienze umanistiche. Si è ridotta il seno, passando da una quinta a una terza.

Chi è Mariana Rodriguez? La carriera

Facendo da spola tra il capoluogo lombardo e Roma, Mariana è la modella preferita da diverse maison di moda. Nel 2012 ha partecipato a Veline, senza però superare le fasi finali. Due anni dopo ha debuttato come attrice nel film Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti. Nell’autunno dello stesso anno ha partecipato, in coppia con Romina Giamminelli, alla terza edizione del reality show di Rai 2 Pechino Express condotto da Costantino della Gherardesca. Nel 2015 Mariana ha posato per il calendario sexy di Vuemme. Nella primavera dello stesso anno ha partecipato alla seconda edizione del talent show Si può fare! condotto da Carlo Conti su Rai 1.

Nel 2016 ha partecipato ad Affari tuoi, programma legato alla Lotteria Italia e condotto da Flavio Insinna, nella puntata speciale del 6 gennaio. Il successivo 12 aprile ha partecipato come concorrente (nella categoria modelle) al programma televisivo culinario La cuoca bendata in onda su Real Time e condotto da Benedetta Parodi. Sempre nello stesso anno ha posato per il suo secondo calendario senza veli, per la rivista maschile For Men, e ha fatto parte dei concorrenti della prima edizione del reality show Grande Fratello VIP in onda su Canale 5 e condotto da Ilary Blasi.

Dopo è entrata, come valletta fissa e ballerina/showgirl, nel cast fisso del programma Matrix Chiambretti in onda su Canale 5 e condotto da Piero Chiambretti. Nel 2017 ha vestito i panni di inviata nel programma Le Iene per realizzare un reportage sulla profonda crisi economica del Venezuela, suo paese d’origine.

Chi è Mariana Rodriguez? La vita privata

Mariana Rodriguez e Simone Susinna – Foto: Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Mariana è sempre molto discreta sui suoi amori. Tra i presunti flirt spiccano quelli con il rapper Clementino e l’ex calciatore Stefano Bettarini. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi è stata fidanzata per un periodo con il modello ed ex naufrago vip Simone Susinna. Durante l’estate 2020 si è parlato molto di un presunto flirt tra Mariana e Stefano De Martino.