Chi è Salvio Calabretta? Biografia, lavoro e curiosità sul cavaliere del trono over di Uomini e Donne che ha conquistato il cuore di Luisa Anna Monti.

Chi è Salvio Calabretta? Biografia, lavoro e vita privata

Salvio Calabretta è nato il 28 ottobre del 1966 a Ravenna sotto il segno zodiacale dello Scorpione. Lì è cresciuto coltivando una grande passione per il mare.

La sua passione lo ha portato a diventare un Ufficiale di Marina prima a Livorno e successivamente a Civitavecchia, città in cui risiede.

Per quanto riguarda la vita sentimentale di Salvio Calabretta, invece, non si sa molto. Sappiamo che è stato sposato, ma che il matrimonio non fa funzionato.

Salvio Calabretta a Uomini e Donne

Salvio Calabretta entra a far parte del parterre maschile di Uomini e Donne per trovare l’Amore e ha destato subito la curiosità di diverse dame.

Il cavaliere ha conosciuto meglio Anna Luisa e tra i due è nata una sintonia immediata che li ha portati a uscire dal programma di Maria De Filippi.

Salvio ha speso parole dolcissime per la dama: “Ho accanto una persona meravigliosa. Sono contento che Luisa sia riuscita a “prendermi”, ma d’altronde lei è una donna che non si arrende mai: arriva sempre a ottenere quello che vuole. Secondo me Luisa sta mettendo qualche pozione magica in quello che bevo quando sto accanto a lei, perché pure io sto iniziando a “propendere” seriamente verso questa signora. Mi sta prendendo tantissimo. Ho tutte le intenzioni di vivermi questa storia a 360 gradi”.

Dal canto suo, Luisa ha dichiarato sempre al magazine di Uomini e Donne: “Salvio è una goccia di emozione che sta diventando felicità, mi sto innamorando”.

La coppia nata all’interno dello studio di Uomini e Donne continua ad amarsi e la relazione sembra essere a prova di “realtà”.

Salvio Calabretta: Instagram

Salvio Calabretta è attivo sui social e in particolare il suo profilo Instagram continua a collezionare followers anche dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne.

Tra le foto più apprezzate spiccano quelle che mostrano le sue grandi passioni: la sua compagna Anna Luisa, gli animali e i viaggi.