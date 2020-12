Chi è Samantha De Grenet? Anni, altezza, marito, malattia, tumore, figlio, Facebook e Instagram

Chi è Samantha De Grenet? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Come si chiama suo marito? E suo figlio? Samantha De Grenet è una delle showgirl più famose e amate del piccolo schermo. La popolare e stimata conduttrice tv e modella romana ha partecipato a diversi reality show: dall’Isola dei famosi al Grande Fratello Vip 5. Ora conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata di Samantha De Grenet.

Samantha De Grenet – Foto: Instagram

Chi è Samantha De Grenet? La biografia

Samantha De Grenet – Foto: Facebook

Samantha De Grenet è nata il 9 novembre 1970, sotto il segno zodiacale dello Scorpione, a Roma. Ha origini nobiliari in quanto è discendente del Senatore del Regno Francesco Grenet. I genitori si chiamano Mario De Grenet e Gabriella Marina. Anche la madre è di origini aristocratiche essendo nipote di Ugo (De Grenet) e di Amalia De Sangro, principessa di Fondi. Alta 176 cm, pesa 62 chili, capelli castani, occhi marroni e fascino mediterraneo.

Chi è Samantha De Grenet? La carriera

Samantha ha iniziato la sua carriera di modella giovanissima a soli 14 anni dopo essere stata scoperta da Riccardo Gay, proprietario della famosa agenzia di modelle, per poi lanciarsi in una carriera prima nella moda poi nella televisione. Ha partecipato come showgirl e valletta a diversi programmi tv. Ha recitato anche in diversi film e si è spogliata per alcuni calendari senza veli mozzafiato. Ha preso parte come concorrente a diversi reality show, tra cui La Talpa e l’Isola dei famosi.

Spesso è opinionista nei programmi tv di Mediaset e ha aperto anche un blog. A fine novembre 2020 è stata ufficializzata la sua partecipazione come concorrente al Grande Fratello Vip 2020 di Alfonso Signorini.

Chi è Samantha De Grenet? La vita privata

Luca Barbato e Samantha De Grenet – Foto: Instagram

Samantha si è sposata due volte: la prima giovanissima con Pierfrancesco Picara ma il matrimonio è stato annullato e poi (per ben due volte) con l’amore della sua vita e padre di suo figlio, Luca Barbato. Il 27 ottobre 2005 è infatti nato Brando. Samantha all’età di 48 anni ha scoperto di avere un tumore, ma è riuscita a superare il momento difficile grazie all’amore dei suoi cari e della sua famiglia. Samantha ha anche avuto il Covid-19.