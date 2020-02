Samantha De Grenet ha sconfitto un cancro al seno. La conduttrice tv e showgirl ha parlato per la prima volta senza freni della sua malattia durante un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Chi.

Samantha De Grenet – Foto: Instagram

Ne parla pubblicamente e senza censure soltanto ora per sostenere l’importanza della prevenzione, perché sta bene e ringrazia la vita.

L’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ha raccontato: “Ho sentito quella frase: ‘Signora, lei ha un tumore, si deve operare urgentemente’. Ho iniziato a piangere, pensando a mio figlio Brando”. Era andata a farsi visitare dopo essersi accorta al mare, in barca, di avere un bozzo duro e strano sul seno destro. Pensava a una ghiandola infiammata, invece era un tumore.

Dopo la terribile notizia è tornata a casa dalla sua famiglia e l’ha detto al marito Luca Barbato: “Lui mi ha dato forza e speranza, ma dentro stavo male. Non volevo dirlo a mio figlio Brando. E pensare che tre giorni dopo sarei dovuta andare in Sardegna con lui… Insieme con mio marito abbiamo deciso di non dirgli nulla. L’ho accompagnato in Sardegna e, nel mentre, ho organizzato l’operazione”.

Poi è tornata a Roma, ha fissato l’operazione per il 23 luglio. L’intervento è durato sei ore. Al risveglio ha ritrovato la speranza: “Mi hanno detto che avevano tolto il male, tolto tutto. Il tumore al seno. Queste sono le parole che ricordo. L’oncologo che mi dice: Lei è stata fortunata, non dovrà fare la chemioterapia. Facciamo solo radioterapia”.

Al figlio l’ha detto quando è tornato dalla Sardegna. Non voleva pronunciare la parola cancro, ma il 14enne ha capito: “Lì sono crollata e ho raccontato la verità. Sono scoppiata in lacrime. Poi ho recuperato le forze e, piano piano, ho spiegato a Brando che era andato tutto bene. Quando è uscito dalla stanza, però, sono esplosa”.

Oggi è felice e serena: “Il problema, grazie alla prevenzione, alla velocità, all’intuizione, se n’è andato e posso respirare”.