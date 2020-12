Chi è Sonia Lorenzini? Altezza, età, scelta Uomini e Donne, ex fidanzato, Instagram, Tommaso Zorzi e GF Vip

Chi è Sonia Lorenzini? Quanti anni ha? Quando e dove è nata? Quanto è alta? Quanto pesa? Come si chiama il suo fidanzato? L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne è entrata l’11 dicembre nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 e ha subito catalizzato l’attenzione dei media per il suo durissimo scontro con l’influencer Tommaso Zorzi. Ora però conosciamola meglio, scoprendo l’età, l’altezza, il peso, la biografia, la carriera e la vita privata di Sonia Lorenzini.

Sonia Lorenzini – Foto: Facebook

Chi è Sonia Lorenzini? La biografia

Sonia Lorenzini – Foto: Facebook

Sonia Lorenzini è nata il 27 Febbraio 1989, sotto il segno zodiacale dei Pesci, ad Asola, in provincia di Mantova. Alta 178 cm, pesa 63 chili, capelli castani e fisico mozzafiato per la bella web influencer. Dopo aver conseguito la maturità presso un istituto tecnico specializzandosi in Economia Aziendale indirizzo Corrispondenze Estere, Sonia si è trasferita a Brescia con l’ex fidanzato. Quando la loro storia è finita, lei si è trasferita dai genitori ad Acquanegra sul Chiese. Ha poi scoperto di avere un tumore alla tiroide che ha affrontato con coraggio e positività. La malattia ha influito sul suo corpo facendole subire molti cambi di peso, spronandola comunque a prendersi cura della sua persona. Frequenta molto la palestra.

Chi è Sonia Lorenzini? La carriera

Sonia Lorenzini – Foto: Facebook

Prima di diventare nota al grande pubblico ha lavorato come receptionist in albergo, intermediaria assicurativa, barista e impiegata, oltre ai lavori come modella e fotomodella. Nel 2016 ha partecipato al dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, come corteggiatrice di Claudio D’Angelo, iniziando la propria carriera nello showbiz.

Poi ha abbandonato il famoso e chiacchierato programma tv di Canale 5 a causa di alcuni comportamenti del tronista Claudio D’Angelo. Successivamente è stata richiamata da Maria De Filippi per ricoprire il ruolo di tronista in compagnia di Luca Onestini e Manuel Vallicella. La sua scelta è stata Emanuele Mauti.

La bellissima influencer, che vanta quasi 1 milione di follower su Instagram, è entrata l’11 dicembre 2020 come concorrente nella Casa del Grande Fratello Vip 5 scontrandosi subito con Tommaso Zorzi.

Chi è Sonia Lorenzini? La vita privata

Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti sorridenti e felici – Foto: Instagram

Sonia Lorenzini ha avuto alcune storie con ragazzi non famosi. In seguito ha avuto breve liaison con gli ex corteggiatori del trono classico di Uomini e Donne, Emanuele Mauti e Federico Piccinato.