Chi è Valentina Dartavilla Lupi? Età, biografia, vita privata e lavoro della dama del trono over di Uomini e Donne che ha creato scompiglio in studio.

Valentina Dartavilla Lupi- foto instagram.com

Valentina Dartavilla Lupi: Biografia e vita privata

Valentina Dartavilla Lupi è nata a Bologna il 23 marzo 1986 sotto il segno zodiacale dell’Ariete e lì vive ancora oggi.

Non si sa molto di Valentina, fatta eccezione per il fatto che si è diplomata presso l’Istituto Superiore Statale Ipc Manfredi- Itc Tanari di Bologna.

Dopo il diploma, poi, Valentina sceglie di iscriversi alla S.E.M (Scuola di Estetica Moderna) a Bologna e diventa estetista.

Della sua vita privata, si sa che ha posto fine alla sua ultima relazione qualche mese prima di entrare nel parterre di Uomini e Donne. Il motivo? Sembra che l’uomo, nonostante fosse maturo, non era pronto ad andare a convivere.

Valentina si è descritta come una donna molto diretta e determinata che ama fare festa e uscire per divertirsi in compagnia.

Valentina Dartavilla Lupi: Lavoro

Valentina Dartavilla Lupi- foto instagram.com

Valentina Dartavilla Lupi ha acquisito la qualifica di estetista e lavora come estetista nel suo centro estetico Incantesimi di bellezza a Bologna, aperto nel 2016.

Valentina Dartavilla a Uomini e Donne

Valentina Dartavilla Lupi a Uomini e Donne – foto instagram.com

Valentina Dartavilla Lupi entra nello studio di Uomini e Donne con l’intenzione di trovare il suo grande amore.

Sin da subito la dama ha dichiarato di essere attratta solitamente da uomini maturi perché li ritiene molto più stabili.

La dama ha fatto a colpito Nicola Mazzitelli, ma le cose tra loro non sono andate bene perché il cavaliere vicentino non ha gradito l’invito repentino di lei a passare la notte insieme.

Le parole di Nicola hanno ferito la dama, sollevando un vento di polemiche che ha portato gli opinionisti a schierarsi dalla parte di Valentina.

Valentina D. ha deciso di chiudere con Nicola e quindi di iniziare a conoscere Maurizio, il nuovo interessa amoroso della veterana Gemma Galgani.

Quando Valentina ha cercato di mettere in guardia Gemma da Maurizio, però, si è scoperto che lei sta facendo il doppio gioco.

Stando a quanto rivelato da Maurizio, Valentina avrebbe chiesto a Costantino (un altro cavaliere con il quale usciva) di non dire nulla sui loro rapporti intimi.

Tuttavia la dama ha vissuto dei momenti intimi anche con Nicola Mazzitelli (assente al momento della discussione) con il quale ci sarebbe un accordo per uscire fuori insieme.

Valentina Dartavilla Lupi: Instagram

Valentina Dartavilla Lupi- foto instagram.com

Valentina Dartavilla Lupi è molto attiva sui social e in particolare il suo profilo Instagram continua a collezionare followers, specie dopo il suo ingresso nel parterre di Uomini e Donne.

Da quello che si evince dagli scatti social, Valentina è un’amante degli animali, ama leggere e adora viaggiare in giro per il mondo.