Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo il Grande Fratello: ritorno di fiamma coi fiocchi

Perla Vatiero e Mirko Brunetti dopo il Grande Fratello sono tornati ufficialmente insieme. I fan della coppia sono al settimo cielo, mentre, i detrattori pensano che sia solo una strategia mediatica per avere popolarità e i riflettori accesi dopo la fine del reality show di Canale 5. La vincitrice dell’ultima edizione del GF e il suo fidanzato hanno rilasciato un’intervista di coppia al settimanale di cronaca rosa e attualità, Chi.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti: reunion dopo il Grande Fratello

Dopo essersi lasciati a Temptation Island tra lacrime e arrabbiature, si sono ritrovati all’interno della casa più spiata d’Italia e sono tornati insieme dopo la fine del programma tv condotto dal giornalista Alfonso Signorini. Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono di nuovo una coppia.

Momento magico e fantastico per la vincitrice del GF, Perla Vatiero: «Sono felicissima, sento l’affetto delle persone che mi hanno sostenuta in questi mesi e, ora, io e Mirko pensiamo solamente al nostro futuro».

Mirko ha aggiunto: «C’eravamo persi, ma io ho sempre fatto il tifo per lei che è il mio “guaio” da 14 anni…».

Perla Vatiero ringrazia tutti dopo il trionfo inaspettato al Grande Fratello

Perla si è portata a casa il montepremi di questa edizione, che è rimasto invariato rispetto a quello delle precedenti. L’importo è pari a 100.000 euro, ma metà del premio (50.000 euro) dovrà essere devoluto in beneficenza a un’associazione scelta direttamente dalla vincitrice.

Ai 50.000 euro va aggiunto il cachet per la partecipazione ad ogni puntata del Grande Fratello. Si tratta di una somma che non è uguale per tutti i concorrenti del reality show di Mediaset, ma varia in base al personaggio e agli accordi presi prima di entrare. L’ex protagonista di Temptation Island 2023 è la settima donna a vincere il reality targato Mediaset.

In un lungo post sul suo profilo Instagram ufficiale, Perla ha ripercorso le tappe del suo successo al Grande Fratello: «Dedico a voi questa vittoria, alla mia famiglia, alle mie amiche, perché siete riusciti a capirmi dal primo momento anche quando era più difficile, senza giudicare ma cercando di comprendere. Insieme abbiamo riso, abbiamo pianto, abbiamo sofferto, abbiamo sognato e alla fine posso dirvi che l’amore vero è immortale… anche se fa giri immensi, poi torna! Ringrazio quest’esperienza – ha sottolineato la vincitrice del GF -, perché mi ha aiutato a superare limiti, a non smettere di crederci e a pensare che non bisogna mai aver paura di tirar fuori il carattere. Io finalmente sono serena, ho ritrovato me stessa e non vedo l’ora di scoprire cosa la vita ha in serbo per me. Siete stati la mia forza e lo sarete fin quando deciderete di stare al mio fianco perché, VUOI O NON VUOI, AD OGGI, siete la mia seconda famiglia!».