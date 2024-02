Sanremo 2024 vincitore: trionfa Angelina Mango, la classifica completa dei cantanti

Il Festival di Sanremo 2024 si è concluso con il trionfo di Angelina Mango con il brano La noia. Come succede ormai da diversi anni il vincitore di Sanremo 2024 rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024, che si svolgerà dal 7 all’11 maggio a Malmo in Svezia. Si chiude in bellezza e con ascolti tv e share da record il quinto Festival della canzone italiana consecutivo del conduttore tv e direttore artistico Amadeus.

Sanremo 2024 da record per Amadeus

Un’altra edizione che passerà alla storia della kermesse canora nazional popolare poiché la quarta serata del Festival, dedicata alle cover, ha registrato un primato assoluto in termini di share per Amadeus, che ha così battuto il record dello storico e celebre conduttore tv Pippo Baudo. La serata delle cover del Festival di Sanremo è stata vista da 11.893.000 spettatori con il 67,8% di share. Si tratta in assoluto del miglior risultato per la serata del venerdì dell’era Auditel, vale a dire dal 1987. Ora al secondo posto è finita proprio l’edizione 1987, condotta da Pippo Baudo con Carlo Massarini, con il 67.50% raccolto dalla penultima serata del Festival.

Sanremo 2024: il trionfo di Angelina Mango

Nel corso della serata finale di Sanremo 2024 di Amadeus si sono esibiti tutti e 30 i cantanti in gara. All’inizio della finalissima è stata svelata una prima classifica completa, determinata dalla media di tutti i voti ottenuti nel corso delle precedenti quattro serate, mentre al termine delle votazioni è stata stilata la classifica finale, determinata dalla media tra le percentuali della serata finale e quelle delle serate precedenti.

Dopo l’azzeramento dei voti precedenti per i primi cinque classificati, i cinque finalisti si sono esibiti nuovamente e sono stati votati dalla Giuria della sala stampa (33%), dalla Giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). La somma dei voti di tutte le tre componenti ha decretato la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2024: La noia di Angelina Mango.

Angelina Mango ha vinto Sanremo 2024 con il 40.3% delle preferenze totali. Al secondo posto Geolier con il 25.2%, al terzo Annalisa con il 17.1%, al quarto Ghali con il 10.5% e al quinto Irama con il 6.9%.

Sanremo 2024: il video dell’esibizione della vincitrice Angelina Mango al Teatro Ariston

Sanremo 2024: il video ufficiale della canzone della vincitrice

Sanremo 2024: la classifica finale dei cantanti

Angelina Mango – La noia Geolier – I p’ me, tu p’ te Annalisa – Sinceramente Ghali – Casa mia Irama – Tu no Mahmood – Tuta gold Loredana Bertè – Pazza Il Volo – Capolavoro Alessandra Amoroso – Fino a qui Alfa – Vai! Gazzelle – Tutto qui Il Tre – Fragili Diodato – Ti muovi Emma – Apnea Fiorella Mannoia – Mariposa The Kolors – Un ragazzo una ragazza Mr. Rain – Due altalene Santi Francesi – L’amore in bocca Negramaro – Ricominciamo tutto Dargen D’Amico – Onda alta Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita BigMama – La rabbia non ti basta Rose Villain – Click boom Clara – Diamanti grezzi Renga e Nek – Pazzo di te Mannini – Spettacolare La Sad – Autodistruttivo Bnkr44 – Governo punk Sangiovanni – Finiscimi Fred De Palma – Il cielo non ci vuole