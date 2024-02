Angelina Mango dal trionfo a Sanremo 2024 all’Eurovision Song Contest. La vincitrice del Festival della canzone italiana parteciperà al Concorso Eurovisione della Canzone, che si svolgerà dal 7 all’11 maggio a Malmo in Svezia. La figlia d’arte del compianto Pino Mango e Laura Valente, pseudonimo di Laura Bortolotti, ha vinto il Festival di Sanremo 2024 con il 40.3% delle preferenze totali. Al secondo posto Geolier con il 25.2%, al terzo Annalisa con il 17.1%, al quarto Ghali con il 10.5% e al quinto Irama con il 6.9%.

La vincitrice del Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango, con il brano La noia ha dichiarato ai giornalisti in merito alla sua partecipazione all’Eurovision 2024: «Sì, lo voglio, non ci ho ancora pensato, perché non pensavo che avrei vinto Sanremo». Ha raccontato la sua incredulità per la vittoria, che «già c’era quando ho letto il mio nome tra i partecipanti del Festival».

E poi ancora: «Sono contentissima che i miei colleghi abbiano delle canzoni che ascolteremo tantissimo, io per prima. Avendo vissuto questa esperienza in maniera positiva, io non ho neanche seguito particolarmente le polemiche e questa parte della competizione, anche perché non l’ho vissuta come tale. Questa settimana l’ho vissuta lontana dalla mia famiglia ma mi sono portata con me tutto l’amore che mi hanno dato. Sul palco non ero mai da sola. Mio padre? Sono educata e gentile, sarebbe stato orgoglioso di me».

Angelina ha ringraziato la conduttrice e produttrice televisiva Maria De Filippi: «Tutta l’esperienza ad Amici l’ultimo anno mi ha aiutata tantissimo a mettere come priorità la musica. Quando ti rendi davvero conto che è un’esigenza vitale vai oltre la stanchezza e la paura. È stata una grande scuola, Maria mi ha fatto passare le paure e mi è stata sempre molto vicina. L’ho sentita ed era molto contenta».

Sanremo 2024: il video dell’esibizione della vincitrice Angelina Mango al Teatro Ariston

Sanremo 2024: il video ufficiale della canzone della vincitrice

Sanremo 2024: la classifica finale dei cantanti

Angelina Mango – La noia Geolier – I p’ me, tu p’ te Annalisa – Sinceramente Ghali – Casa mia Irama – Tu no Mahmood – Tuta gold Loredana Bertè – Pazza Il Volo – Capolavoro Alessandra Amoroso – Fino a qui Alfa – Vai! Gazzelle – Tutto qui Il Tre – Fragili Diodato – Ti muovi Emma – Apnea Fiorella Mannoia – Mariposa The Kolors – Un ragazzo una ragazza Mr. Rain – Due altalene Santi Francesi – L’amore in bocca Negramaro – Ricominciamo tutto Dargen D’Amico – Onda alta Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita BigMama – La rabbia non ti basta Rose Villain – Click boom Clara – Diamanti grezzi Renga e Nek – Pazzo di te Mannini – Spettacolare La Sad – Autodistruttivo Bnkr44 – Governo punk Sangiovanni – Finiscimi Fred De Palma – Il cielo non ci vuole