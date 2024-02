Isola dei famosi 2024: Sonia Bruganelli è la nuova opinionista

Isola dei famosi 2024: ultime news e anticipazioni. Dopo aver svolto lo stesso ruolo al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, Sonia Bruganelli è pronta a concedere il bis. Lo scoop è stato diffuso in esclusiva da Davide Maggio secondo cui l’ex moglie dello showman e conduttore televisivo Paolo Bonolis affiancherà come opinionista la neo presentatrice del reality show di Canale 5, Vladimir Luxuria. Lei però ha parzialmente smentito su Instagram Story.

L’autrice televisiva e imprenditrice non le ha certo mandate a dire e ha condiviso una storia in cui ha scritto sul suo profilo Instagram: «Un’altra occasione persa per dimostrare rispetto ed eleganza nei confronti di una donna».

Poi la mamma vip ed ex opinionista del GF Vip ha cominciato a ripostare varie immagini della sua fanpage e non, che annunciano la sua partecipazione al reality, con tanto di sigla e foto sorridente. Sonia ha poi scritto: «Siete davvero bellissimi con il vostro entusiasmo».

La nuova Isola dei famosi di Vladimir Luxuria

Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova Isola dei famosi il secondogenito di Silvio Berlusconi ha dichiarato: “Ho grande stima di Luxuria, lavora con noi da anni, è una persona sensibile, ha fatto un percorso all’Isola e l’ha anche vinta, per cui chi meglio di lei possa fare bene”.

Che cosa c’è da aspettarsi da questa nuova stagione del reality show di Canale 5? Berlusconi ha affermato: “È una bellissima storia, una sfida che speriamo di lavorare bene insieme – ha proseguito l’AD parlando di Luxuria -. Il cast sarà misto, tra persone note e persone non note, come per il Grande Fratello. Lo considero un arricchimento”.

Ufficializzato il primo concorrente dell’Isola dei famosi: lo chef e giudice di Masterchef Joe Bastianich. Chi saranno tutti gli altri naufraghi vip della nuova edizione del reality show di Canale 5? Lo scopriremo molto presto. Stay tuned su iGossip.it!