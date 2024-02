Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati insieme? Il gossip è tornato in auge negli ultimi tempi dopo che sono stati visti insieme diverse volte. La guerra mediatico-social tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip e di Uomini e Donne sembra ormai essere alle spalle. Gli attacchi durissimi e al vetriolo nel salotto tv di Silvia Toffanin, Verissimo, sono ormai acqua passata. I fan dell’ex coppia vip del jet set nazionale sono piuttosto galvanizzati dal fatto che i due ex piccioncini vip si sono avvicinati molto nelle ultime settimane. La reunion è davvero dietro l’angolo?

Ci sono buone possibilità per un ritorno di fiamma? L’ex tronista di Uomini e Donne e influencer, intervistata da EG Magazine durante la settimana del Festival di Sanremo 2024, ha fatto sapere che entrambi sono ora più maturi e hanno come priorità il bene della figlia.

«Con Ale tutto bene.Quando due persone affrontano un problema, ognuno decide come affrontarlo e la rabbia a volte prende il sopravvento. Però siamo due genitori, la cosa che c’interessa più in assoluto ad entrambi è quella proprio di avere una situazione serena, perché è giusto. Ci siamo amati tantissimo, quindi quando la rabbia passa torna la maturità e la voglia di stare bene soprattutto per il bene di Celine», ha detto l’ex gieffina vip.

Per adesso nessun ritorno di fiamma, eppure i due sono stati beccati dai fan in numerose occasioni insieme. Inoltre la blogger e influencer Deianira Marzano ha condiviso con i suoi follower diverse storie su Instagram, che mostrerebbero i due insieme in un locale di Milano, frequentato spesso dal deejay ed ex gieffino vip Alessandro Basciano. Per di più la mamma vip avrebbe scelto di indossare nuovamente alcuni outfit che il compagno e dj le aveva regalato quando erano una coppia.

Certo sono solo indizi, ma non una prova definitiva. Molto presto ne sapremo qualcosa in più. Stay tuned su iGossip.it!