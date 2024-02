Ilary Blasi e Francesco Totti, scontro acceso in tribunale: “Spende più soldi al Casinò che ai figli”

Ilary Blasi e Francesco Totti non si risparmiano accuse in aula di Tribunale. La causa di separazione dell’ex coppia vip del jet set nazionale sta regalando grossi colpi di scena. La guerra, neanche a dirlo, è sui soldi. Attualmente l’ex capitano della Roma e fantasista della Nazionale italiana di calcio dà 12.500 euro di quota mensile per i figli più altri 40mila annui per le rette scolastiche di Christian, Chanel e Isabel. Ma nella memoria difensiva di Ilary Blasi depositata dagli avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi c’è molto di più… Ovvero le accuse sulla passione per il gioco d’azzardo dell’ex Pupone.

Un anno fa si era già diffusa l’indiscrezione bomba in merito alla segnalazione antiriciclaggio della Banca d’Italia che riguardava l’ex Capitano giallorosso. «Con profonda amarezza, e molta preoccupazione, la signora Blasi ha appreso che il marito, il padre dei suoi figli, in media “brucia” al casinò, importi pari a 6,5 volte quello che destina ai figli», hanno rivelato gli avvocati dell’ex presentatrice del reality show L’Isola dei famosi.

«E ciò nonostante non vuole provvedere alle spese di guardiania (necessaria a proteggere i suoi figli) che avrebbero un costo annuo di neppure un quindicesimo circa delle sue puntate al casinò e, da ultimo neppure alla manutenzione straordinaria dell’impianto idrico della casa familiare», hanno sottolineato gli avvocati di Ilary, secondo i quali, l’ex calciatore della Nazionale italiana di calcio avrebbe speso al casinò la somma di 3 milioni e 324mila euro. Totti avrebbe chiesto uno sconto sull’assegno di mantenimento dei figli.

Tramite il suo entourage, l’ex fuoriclasse romanista ha risposto alle accuse dell’ex moglie ricordando che non è un mistero la sua passione per il gioco d’azzardo, ma che le cifre investite non sono quelle denunciate da Ilary Blasi bensì inferiori, come ha riportato il quotidiano nazionale Il Corriere della Sera. Inoltre, riguardo le parole sulla figlia, gli avvocati dell’ex Pupone hanno replicato che se così fosse stato veramente avrebbero ricevuto una denuncia per abbandono di minore come invece non è accaduto.

Ilary Blasi torna a parlare di Francesco Totti

Un giorno prima dell’uscita del suo libro intitolato Che Stupida, Ilary aveva spiegato i motivi che l’avevano portata al documentario Unica su Netflix e alla sua opera autobiografica: «Avevo scelto la via del silenzio, ma in quasi due anni ho letto tantissime cose su quello che stava succedendo».

Aveva poi smentito le dichiarazioni clamorose di Cristiano Iovino sulla loro frequentazione: «No, non è vero, come non lo è che a me andasse bene l’idea di essere tradita. Invece voglio dire che ho sposato Francesco ma abbiamo la separazione dei beni. Non ho niente di intestato e non ho mai voluto niente perché credo che sia giusto così: il matrimonio non è patrimonio. Sono sempre stata indipendente e mi hanno criticata anche per questo. Sono fortunata, una privilegiata, lo devo riconoscere, ma essere indipendente è quello che mi ha permesso di affrontare meglio tutto».

L’ex presentatrice del Grande Fratello Vip aveva asserito che le sue intenzioni non erano quelle di vendicarsi poiché una parte di amore c’è ancora: «In una forma diversa. Come puoi dopo 20 anni insieme a una persona cancellare tutto? Se mi avesse detto: mi sono innamorato di un’altra, tutto questo non sarebbe successo».