“Ti spaventa la vecchiaia?” La risposta di Elisabetta Canalis fa il pieno di like e commenti

Elisabetta Canalis è una delle showgirl più famose e popolari del jet set italiano. Le sue love story sono sempre finite in copertina sui principali settimanali e mensili di cronaca rosa, moda e attualità. La sua vita è sempre sotto i riflettori mediatici. Dopo la separazione dall’ex marito Brian Perri, il suo cuore batte per il suo personale trainer italiano ma di origini rumene, Georgian Cimpeanu. Lui è un grande atleta professionista. Nato a Villanova di Guidonia, Georgian ha vinto diversi titoli italiani ed europei molto prestigiosi oltre a quelli mondiali di Wako kickboxing e Wako Pro K-1 Rules.

Periodo magico per l’ex velina di Striscia la notizia che ha ritrovato subito l’amore ed è tornata in splendida forma come documentano gli ultimi suoi post condivisi con i suoi follower di Instagram. L’ex moglie di Brian Perri sfoggia con orgoglio ed entusiasmo il suo fisico da urlo in costume sui social, mandando in visibilio il popolo del web e attirandosi le critiche al vetriolo di alcune donne piuttosto invidiose.

Lei non dimostra affatto i suoi 45 anni. Segue una sana alimentazione e pratica quanto più sport possibile che le giova sia al corpo che alla mente. Gli allenamenti con il suo fidanzato Georgian hanno portato grossi risultati e lei è davvero felice ed entusiasta.

Qualche settimana fa ha deciso di dedicarsi un po’ ai follower, rispondendo ad alcune domande. Una di queste riguarda la paura di invecchiare e del tempo che passa.

Una sua fan le ha chiesto: «Anche se sembri una ragazzina, il fatto di invecchiare, ti angoscia?». L’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo e velina mora del tg satirico di Canale 5 Striscia la Notizia ha risposto: «Mi preoccupa il fatto che la vecchiaia non sia solo la ruga o il capello bianco, a quello c’è rimedio se vuoi. È la salute, il fatto di muoversi più lentamente, la mancanza di energia o il dipendere dagli altri… Sono queste le cose che mi fanno molta più paura».

Un’altra follower le ha chiesto che cosa le manchi ora, rispetto a 15 anni fa. La mamma vip di Skyler Eva ha risposto: «Niente, perché ero una persona meno serena di adesso. Oggi mi sento una bomba rispetto a quando avevo 30 anni».

Un’altra ancora ha posto una domanda sul fatto di essere insicura. La modella e soubrette sarda ha asserito: «Lo sono stata per tanto tempo, e in parte anche ora, ma con il passare degli anni, ti posso dire di essermi accettata, di essere più forte e questo, a volte, diventa un problema per gli altri che non possono più gestirti come prima. Comunque, la vita è un percorso bellissimo e nessuna tappa dovrebbe essere bruciata».