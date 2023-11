Ida Platano sul trono di Uomini e Donne: il commento di Alessandro Vicinanza

Ida Platano è la prima dama over a salire sul trono classico di Uomini e Donne. Dopo la fine della sua relazione d’amore con l’ex cavaliere del trono over Alessandro Vicinanza, Ida è la nuova tronista del dating show di Canale 5. “Ho ancora il coraggio di amare e oggi inizierò un nuovo capitolo della mia vita partendo da qui. Qui dove tutto è iniziato. Sono Ida, ho 42 anni e vengo da Brescia. Nella vita faccio la parrucchiera e passo gran parte del tempo qui, amo il mio lavoro! – ha esordito Ida Platano nella clip di presentazione – “Sono nuovamente single dopo una storia durata 11 mesi ha deciso lui di chiudere. Oggi voglio rimettermi in gioco. Sicuramente non rincorrerò più nessuno! Chi mi vuole mi sta accanto! Sono una romanticona e come in amicizia anche in amore do tutta me stessa”.

La notizia ha colto tutti di sorpresa, anche gli stessi fan e telespettatori di Uomini e Donne che di certo non sono nuovi a colpi di scena e ribaltoni. Ora è arrivato il commento dell’ex compagno di Ida, Alessandro Vicinanza. Che cosa ha dichiarato l’ex cavaliere del trono over? Tornerà nel salotto tv di Maria De Filippi per riconquistare la sua ex anima gemella?

Vicinanza ha dichiarato a Fanpage.it: “Chi ha deciso di dire basta? La decisione l’ho presa io ma era stata lei a portarmici. Mi sentivo non corrisposto nei sentimenti nell’ultimo periodo ed è per questo che ho deciso di finirla. Per quanto mi riguarda, non c’è alcun altro motivo. Inoltre, le avevo chiesto un chiarimento. Ci eravamo lasciati al telefono e intorno al 21 o 22 ottobre avrei voluto vederla per parlare ma non è stato possibile. È vero, la decisione l’ho presa io ma l’ho fatto perché non mi sentivo corrisposto”.

Ha poi ammesso: “Sono molto scosso. Adesso so perfettamente quello che voglio nel mio futuro. Voglio una donna sincera, pulita, che alle sue promesse faccia corrispondere i fatti e che non mi lasci mai solo emotivamente. Una donna che posso guardare negli occhi senza avere dubbi”.

Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne ha aggiunto: “Avevo di fronte una donna che si è dimostrata innamorata fino all’ultimo. Poi è chiaro che ognuno ha i suoi tempi. Non rinnego niente, però se dico che non mi sento corrisposto e che per questo intendo chiudere la nostra storia. Se parlo di sentimenti non corrisposti, è evidente che temo sia io il solo a essere coinvolto. Me ne ha dato prova visto che dopo 15 giorni è già pronta a conoscere un’altra persona. Io, ancora oggi, non mi sento pronto ad andare nemmeno a bere un drink con un’altra. È questa la differenza”.

Per poi concludere: “Ritornare a Uomini e Donne? Assolutamente no. Ho dato tutto me stesso a questa relazione mettendo da parte tutto il resto. Adesso sto cercando di recuperare i rapporti che avevo abbandonato e la mia quotidianità nella mia città. Ma poi dovrei corteggiare la mia ex fidanzata insieme ad altri uomini?”.

