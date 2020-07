Chando Erik Luna a iGossip.it: “Grazie a Grecia Colmenares ho deciso di diventare padre”

Chando Erik Luna ha ovviamente deciso di posticipare il matrimonio a causa della pandemia da Covid-19. In una precedente intervista rilasciata sempre al nostro sito iGossip.it aveva annunciato le nozze entro la fine dell’anno con una persona con cui è felicemente fidanzato da oltre un anno e mezzo. Ora il modello e attore spagnolo ha parlato dei suoi progetti relativi alla sua vita privata, svelando il suo grande desiderio di diventare papà per la prima volta. Subito dopo il salto, troverete l’intervista integrale a Chando Erik Luna. Buona lettura!

Chando Erik Luna in Svizzera – Foto: Belkalem

Ciao Chando, come stai?

Ciao, tutto bene grazie. Sto preparando le mie vacanze a Ibiza, in programma fra qualche settimana.

Dove e come stai vivendo questo periodo di emergenza sanitaria internazionale legata al Covid-19?

Sono stato in Svizzera durante tutto il lockdown. Sono stato molto preoccupato per l’Italia, la Spagna e gli Stati Uniti d’America, perché sono i paesi dove ci sono i miei famigliari e gli amici a cui voglio più bene. Qui in Svizzera la situazione non è stata tanto grave, ma ovviamente non esco per la strada senza mascherina e cerco di non fare molta vita sociale perché non voglio che tutto ciò duri per sempre.

Chando Erik Luna con la mascherina di Andrea Ubbiali Couture in Svizzera – Foto: Belkalem

La pandemia ha stravolto i tuoi progetti personali e professionali?

Sì, avevo molto progetti sia a livello personale (viaggi molto speciali per me) che professionale. Tra l’altro molti progetti si sono bloccati, come è successo tra l’altro a tanti altri artisti… tra cui un’opera teatrale. Per il momento è tutto in alto mare.

Alcuni mesi fa hai annunciato a noi di iGossip.it l’intenzione di sposarti… vista l’emergenza sanitaria internazionale, il matrimonio è stato posticipato al 2021?

Sì, avremmo dovuto sposarci alla fine di quest’anno, ma a causa della pandemia da Covid-19 abbiamo rimandato al 2021. D’altronde molti miei famigliari si trovano negli Stati Uniti d’America e non possono viaggiare per l’emergenza sanitaria internazionale. Stiamo comunque vivendo questa situazione con lo stesso entusiasmo e con la stessa passione di sempre. Spero che questa unione possa essere felice e vi aspetto al mio matrimonio.

Chando Erik Luna in Svizzera – Foto: Belkalem

Vorresti diventare papà?

Questo è il mio più grande sogno e per questo motivo ho intrapreso tutte le varie procedure per un’adozione. Devo dire che grazie a Grecia Colmenares ho deciso di diventare padre. Lei mi ha regalato delle foto con suo figlio Gianfranco, quando era piccolo. Questi scatti riflettono tanta dolcezza, che a vederli stare insieme, ho deciso che non potevo rinunciare a qualcosa di tanto grande nella vita. So che sarò un buon padre.

Ci sveli un aneddoto sulla tua carriera?

Sì, certo un aneddoto sulla supermodella australiana ed ex angelo di Victoria’s Secret, Miranda Kerr. Diversi anni fa lavorando con Miranda e Adriana Lima a una sfilata di moda all’isola Gran Canaria, la Kerr disse a me e agli altri modelli che stava uscendo con il divo hollywoodiano Orlando Bloom. Noi non la credemmo affatto e ci mettemmo a ridere, perché pensavamo che fosse uno scherzo. Poco tempo dopo hanno avuto un figlio insieme.